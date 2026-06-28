Arnaque au climatiseur sans tuyau : cinq faux sites, une même société

L'enquête publiée cette semaine par Signal-Arnaques révèle que l'arnaque au faux climatiseur ne se limite pas à Epicooler. En inspectant le code source des pages de paiement, les analystes ont trouvé un chemin commun à au moins cinq boutiques.



Coolizi, Jiuberry, Breezo, EpiCooler, CoolingAce : changez le paramètre « brand » dans l'URL du template, changez le logo, et vous avez une nouvelle marque en cinq minutes.



Chaque site se présente comme « 100 % français ». Sauf que dans leurs conditions générales de vente, à la section 10, une ligne contredit tout : « Le lieu de vente des produits est toujours à Guangzhou, en Chine. »



La société derrière le réseau, UAB Rara Digital, est domiciliée à Vilnius en Lituanie. Ses comptes affichent un déficit de près de 14 000 euros.



Le storytelling est identique d'un site à l'autre : un ingénieur français fictif (tantôt « Lucas Bernard », tantôt « Laurent Mercier ») qui aurait refusé de vendre son brevet pour protéger l'emploi. Le publireportage inclut même un avertissement de la FDA américaine sur les compléments alimentaires, copié-collé d'un template sans relecture humaine.



Quand vous bloquez Epicooler, Coolizi prend le relais. Quand Coolizi est signalé, Breezo apparaît.



ScamDoc a recensé au moins une dizaine de domaines satellites, tous créés entre avril et juin 2026, tous avec un indice de confiance inférieur à 30 %. Nous n'avons pas affaire à un escroc isolé, mais à une infrastructure qui génère des vitrines à la demande.



Les faux avis complètent le dispositif. Des dizaines de blogs publient des tests « indépendants » rédigés par intelligence artificielle, avec des notes de 8,5 sur 10.



Des chaînes YouTube sont piratées pour diffuser des vidéos de review générées par IA. Sur Trustpilot, le compteur dépasse 3 400 avis, la quasi-totalité à une étoile.