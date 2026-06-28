Arnaque au climatiseur sans tuyau : cinq faux sites, une même société

La pub vient de votre propre application d'infos
Vous l'avez peut-être vue hier, entre un article sur la canicule et un résultat sportif. « Climatiseur N°1, 139 € au lieu de 599 € ».
La publicité ne vient pas d'un recoin du web. Elle est diffusée par des régies publicitaires comme Taboola ayant pignon sur rue, et intégrées aux pages de grands quotidiens français en ligne : Le Figaro, 20 Minutes, Ouest-France...
Or, il se trouve que la DGCCRF a déjà sanctionné Taboola à hauteur de 650 000 euros d'amende en 2023, pour avoir diffusé des publicités trompeuses sur ces mêmes sites.
Trois ans plus tard, les mêmes encarts servent les mêmes arnaques...
La publicité ne vient pas d'un recoin du web. Elle est diffusée par des régies publicitaires comme Taboola ayant pignon sur rue, et intégrées aux pages de grands quotidiens français en ligne : Le Figaro, 20 Minutes, Ouest-France...
Or, il se trouve que la DGCCRF a déjà sanctionné Taboola à hauteur de 650 000 euros d'amende en 2023, pour avoir diffusé des publicités trompeuses sur ces mêmes sites.
Trois ans plus tard, les mêmes encarts servent les mêmes arnaques...
Cinq marques, le même site Internet copié-collé à l'identique, une société fantôme
L'enquête publiée cette semaine par Signal-Arnaques révèle que l'arnaque au faux climatiseur ne se limite pas à Epicooler. En inspectant le code source des pages de paiement, les analystes ont trouvé un chemin commun à au moins cinq boutiques.
Coolizi, Jiuberry, Breezo, EpiCooler, CoolingAce : changez le paramètre « brand » dans l'URL du template, changez le logo, et vous avez une nouvelle marque en cinq minutes.
Chaque site se présente comme « 100 % français ». Sauf que dans leurs conditions générales de vente, à la section 10, une ligne contredit tout : « Le lieu de vente des produits est toujours à Guangzhou, en Chine. »
La société derrière le réseau, UAB Rara Digital, est domiciliée à Vilnius en Lituanie. Ses comptes affichent un déficit de près de 14 000 euros.
Le storytelling est identique d'un site à l'autre : un ingénieur français fictif (tantôt « Lucas Bernard », tantôt « Laurent Mercier ») qui aurait refusé de vendre son brevet pour protéger l'emploi. Le publireportage inclut même un avertissement de la FDA américaine sur les compléments alimentaires, copié-collé d'un template sans relecture humaine.
Quand vous bloquez Epicooler, Coolizi prend le relais. Quand Coolizi est signalé, Breezo apparaît.
ScamDoc a recensé au moins une dizaine de domaines satellites, tous créés entre avril et juin 2026, tous avec un indice de confiance inférieur à 30 %. Nous n'avons pas affaire à un escroc isolé, mais à une infrastructure qui génère des vitrines à la demande.
Les faux avis complètent le dispositif. Des dizaines de blogs publient des tests « indépendants » rédigés par intelligence artificielle, avec des notes de 8,5 sur 10.
Des chaînes YouTube sont piratées pour diffuser des vidéos de review générées par IA. Sur Trustpilot, le compteur dépasse 3 400 avis, la quasi-totalité à une étoile.
Coolizi, Jiuberry, Breezo, EpiCooler, CoolingAce : changez le paramètre « brand » dans l'URL du template, changez le logo, et vous avez une nouvelle marque en cinq minutes.
Chaque site se présente comme « 100 % français ». Sauf que dans leurs conditions générales de vente, à la section 10, une ligne contredit tout : « Le lieu de vente des produits est toujours à Guangzhou, en Chine. »
La société derrière le réseau, UAB Rara Digital, est domiciliée à Vilnius en Lituanie. Ses comptes affichent un déficit de près de 14 000 euros.
Le storytelling est identique d'un site à l'autre : un ingénieur français fictif (tantôt « Lucas Bernard », tantôt « Laurent Mercier ») qui aurait refusé de vendre son brevet pour protéger l'emploi. Le publireportage inclut même un avertissement de la FDA américaine sur les compléments alimentaires, copié-collé d'un template sans relecture humaine.
Quand vous bloquez Epicooler, Coolizi prend le relais. Quand Coolizi est signalé, Breezo apparaît.
ScamDoc a recensé au moins une dizaine de domaines satellites, tous créés entre avril et juin 2026, tous avec un indice de confiance inférieur à 30 %. Nous n'avons pas affaire à un escroc isolé, mais à une infrastructure qui génère des vitrines à la demande.
Les faux avis complètent le dispositif. Des dizaines de blogs publient des tests « indépendants » rédigés par intelligence artificielle, avec des notes de 8,5 sur 10.
Des chaînes YouTube sont piratées pour diffuser des vidéos de review générées par IA. Sur Trustpilot, le compteur dépasse 3 400 avis, la quasi-totalité à une étoile.
Pourquoi l'appareil ne peut pas refroidir votre pièce
Un climatiseur ne crée pas du froid. Il transfère la chaleur de votre pièce vers l'extérieur grâce à un compresseur et un fluide frigorigène.
Sans circuit d'évacuation, le bilan thermique de la pièce reste nul : vous brassez de l'air chaud. Les appareils vendus sous ces cinq marques sont des rafraîchisseurs d'air par évaporation.
Ils sont incapables de faire baisser la température d'une pièce fermée. La promesse de refroidir « 51 mètres carrés en 90 secondes » relève de la publicité mensongère.
Le montant débité oscille entre 157,97 et 241,96 euros. Un acheteur sur trois se voit facturer deux appareils au lieu d'un, sans l'avoir demandé.
Le même produit se trouve sur AliExpress pour environ 65 dollars. La marge de l'intermédiaire dépasse 100 euros par vente, sans qu'il touche jamais le produit : chaque bouton « acheter » renvoie vers une plateforme de tracking tierce.
Quand le colis finit par arriver, les témoignages sont unanimes : « Ce ne sont que des ventilateurs, les miens sur pied sont plus efficaces. »
Sans circuit d'évacuation, le bilan thermique de la pièce reste nul : vous brassez de l'air chaud. Les appareils vendus sous ces cinq marques sont des rafraîchisseurs d'air par évaporation.
Ils sont incapables de faire baisser la température d'une pièce fermée. La promesse de refroidir « 51 mètres carrés en 90 secondes » relève de la publicité mensongère.
Le montant débité oscille entre 157,97 et 241,96 euros. Un acheteur sur trois se voit facturer deux appareils au lieu d'un, sans l'avoir demandé.
Le même produit se trouve sur AliExpress pour environ 65 dollars. La marge de l'intermédiaire dépasse 100 euros par vente, sans qu'il touche jamais le produit : chaque bouton « acheter » renvoie vers une plateforme de tracking tierce.
Quand le colis finit par arriver, les témoignages sont unanimes : « Ce ne sont que des ventilateurs, les miens sur pied sont plus efficaces. »
Le piège sonne aussi à votre porte
L'arnaque ne se limite pas au web.
Début juin en effet, le réseau Voisins Vigilants a signalé la présence de faux agents municipaux à Nice proposant d'installer des climatiseurs chez des personnes âgées isolées, pour escroquer de l'argent ou repérer les lieux.
Le ministère de l'Intérieur rappelle de vérifier l'identité de tout visiteur, d'exiger une carte professionnelle et de ne rien signer sans devis écrit.
Début juin en effet, le réseau Voisins Vigilants a signalé la présence de faux agents municipaux à Nice proposant d'installer des climatiseurs chez des personnes âgées isolées, pour escroquer de l'argent ou repérer les lieux.
Le ministère de l'Intérieur rappelle de vérifier l'identité de tout visiteur, d'exiger une carte professionnelle et de ne rien signer sans devis écrit.
Vous avez 120 jours pour contester le paiement
Si vous avez payé par carte bancaire, vous disposez de 120 jours à compter du débit pour contester la transaction auprès de votre banque. UAB Rara Digital étant domiciliée dans l'Union européenne, la procédure de rétrofacturation est juridiquement solide.
Si vous avez payé par PayPal, ouvrez un litige pour « objet non reçu » ou « non conforme à la description ». Les remboursements aboutissent généralement sous deux semaines quand la documentation est complète.
Dans les deux cas, rassemblez les preuves avant de contacter votre banque : capture d'écran de la page d'achat, confirmation de paiement, échanges de mails avec le service client, et comparaison entre le produit annoncé et le produit reçu. Ces éléments accélèrent la décision.
En parallèle, signalez le site frauduleux sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF. Plus les signalements s'accumulent, plus les enquêteurs disposent d'éléments pour intervenir.
Avant tout achat, la règle physique est imparable : un appareil sans tuyau d'évacuation ou sans groupe extérieur ne peut pas climatiser. Vérifiez la date de création du site : un domaine de moins de six mois qui promet des prix deux fois inférieurs au marché est un signal d'alerte.
Sauf que la majorité des acheteurs ne vérifient ni l'un ni l'autre quand le thermomètre dépasse 40 degrés et que la pub s'affiche sur un site de confiance.
Si vous avez payé par PayPal, ouvrez un litige pour « objet non reçu » ou « non conforme à la description ». Les remboursements aboutissent généralement sous deux semaines quand la documentation est complète.
Dans les deux cas, rassemblez les preuves avant de contacter votre banque : capture d'écran de la page d'achat, confirmation de paiement, échanges de mails avec le service client, et comparaison entre le produit annoncé et le produit reçu. Ces éléments accélèrent la décision.
En parallèle, signalez le site frauduleux sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF. Plus les signalements s'accumulent, plus les enquêteurs disposent d'éléments pour intervenir.
Avant tout achat, la règle physique est imparable : un appareil sans tuyau d'évacuation ou sans groupe extérieur ne peut pas climatiser. Vérifiez la date de création du site : un domaine de moins de six mois qui promet des prix deux fois inférieurs au marché est un signal d'alerte.
Sauf que la majorité des acheteurs ne vérifient ni l'un ni l'autre quand le thermomètre dépasse 40 degrés et que la pub s'affiche sur un site de confiance.