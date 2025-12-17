Droits et aides sociales Aide à domicile 2026 : Jusqu'à 15 400 € versés par l'Anah pour adapter votre logement, vérifiez votre éligibilité Par Fabrice Crozier | Publié le 17/12/2025 à 09:42 C'est le dispositif phare de l'adaptation du logement pour les seniors qui entre dans une nouvelle phase. Dès le 1er janvier 2026, MaPrimeAdapt' reste le levier principal pour permettre aux retraités de rester chez eux en toute sécurité. Remplacement de baignoire, installation de monte-escalier ou travaux d'accessibilité : l'État finance désormais jusqu'à 70 % du chantier. Conditions de ressources, âge, démarches : voici tout ce qu'il faut savoir pour débloquer cette aide massive en 2026. Partager : W f X in @

MaPrimeAdapt' 2026 : Une réponse financière massive pour le maintien à domicile C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, mais qui justifie l'urgence de l'action publique en ce début d'année 2026 : chaque année, près de 10 000 chutes mortelles surviennent au domicile des personnes âgées. Face à ce constat de santé publique et au désir massif des Français de vieillir chez eux plutôt qu'en institution, le gouvernement maintient et renforce MaPrimeAdapt'. Ce dispositif, piloté par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), est désormais bien ancré dans le paysage des aides sociales comme le guichet unique de référence.



Pour l'année 2026, l'enjeu pour vous, retraités, reste le même mais avec une urgence accrue face au coût des travaux : sécuriser votre quotidien pour éviter l'accident, et préserver votre pouvoir d'achat en faisant financer la majeure partie de la facture par la solidarité nationale. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas attendre d'être en situation de dépendance lourde pour en bénéficier. C'est une aide préventive dont le budget a été sanctuarisé pour cette nouvelle année.

Âge, revenus, statut : qui sont les bénéficiaires éligibles au 1er janvier 2026 ?



Trois cas de figure permettent d'ouvrir vos droits pour cette nouvelle année :

Vous avez 70 ans ou plus : C'est la règle d'or qui simplifie vos démarches. Si vous avez atteint cet âge, vous êtes éligible sans condition de perte d'autonomie . Aucun justificatif de GIR n'est demandé. L'administration considère qu'à partir de 70 ans, l'adaptation du logement est une nécessité préventive prioritaire.

C'est la règle d'or qui simplifie vos démarches. Si vous avez atteint cet âge, vous êtes éligible . Aucun justificatif de GIR n'est demandé. L'administration considère qu'à partir de 70 ans, l'adaptation du logement est une nécessité préventive prioritaire. Vous avez entre 60 et 69 ans : Dans cette tranche d'âge, il faut justifier d'un début de perte d'autonomie. Vous devrez présenter une attestation de GIR 1 à 6.

Dans cette tranche d'âge, il faut justifier d'un début de perte d'autonomie. Vous devrez présenter une attestation de GIR 1 à 6. Vous êtes en situation de handicap : Quel que soit votre âge, si vous justifiez d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % ou si vous bénéficiez de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), vous êtes éligible sans attendre l'âge de la retraite. Attention, le critère financier reste le juge de paix. MaPrimeAdapt' 2026 est réservée aux ménages aux revenus modestes et très modestes. Il est donc crucial de se munir de son avis d'imposition reçu à l'automne 2025 pour vérifier son Revenu Fiscal de Référence (RFR) par rapport aux nouveaux barèmes 2026. L'accès à MaPrimeAdapt' est strictement encadré, et les critères d'éligibilité pour 2026 sont conçus pour inclure une large partie de la classe moyenne modeste. Il est impératif de vérifier votre situation avant d'engager le moindre devis, car les plafonds de ressources ont été actualisés par l'Anah au 1er janvier. L'aide s'adresse aux propriétaires occupants, mais aussi aux locataires du parc privé (avec accord du bailleur).Trois cas de figure permettent d'ouvrir vos droits pour cette nouvelle année :Attention, le critère financier reste le juge de paix. MaPrimeAdapt' 2026 est réservée aux ménages auxet. Il est donc crucial de se munir de son avis d'imposition reçu à l'automne 2025 pour vérifier son Revenu Fiscal de Référence (RFR) par rapport aux nouveaux barèmes 2026.

Le montant de l'aide en 2026 : jusqu'à 70 % de prise en charge sur 22 000 € de travaux Le mécanisme de financement reste l'un des plus attractifs du service public. Le financement de l'Anah est calculé sur le montant des travaux hors taxes, dans la limite d'un plafond de dépenses subventionnables fixé à 22 000 euros. Le taux de prise en charge dépend de votre profil de revenus, tel que défini dans le barème actualisé pour 2026.



Pour les ménages aux revenus très modestes (profil bleu), la prise en charge atteint 70 % du montant des travaux. Concrètement, pour un chantier d'adaptation global de 22 000 euros, l'Anah peut vous verser une subvention directe de 15 400 euros. Il ne vous restera que 6 600 euros à charge, une somme qui peut souvent être réduite grâce aux aides des caisses de retraite (Cnav, Agirc-Arrco) ou des collectivités locales.



Pour les ménages aux revenus modestes (profil jaune), le taux de subvention s'élève à 50 %. Sur le même plafond de 22 000 euros, l'aide maximale sera donc de 11 000 euros. C'est un soutien de poids pour engager des travaux de mise aux normes qui, sans cela, resteraient inaccessibles pour beaucoup de foyers.



Il est fondamental de rappeler que cette aide est cumulable avec les dispositifs de rénovation énergétique (MaPrimeRénov'). En 2026, coupler l'adaptation de sa salle de bains avec une isolation thermique peut s'avérer être un calcul patrimonial très intelligent pour valoriser votre bien tout en réduisant vos factures d'énergie.

Douche, monte-escalier, domotique : les travaux finançables dès janvier



Sont ainsi finançables cette année : Le remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied sécurisée avec barres de maintien et siège de douche.

sécurisée avec barres de maintien et siège de douche. L'installation de WC surélevés pour limiter les efforts articulaires.

La pose d'un monte-escalier électrique ou d'une plateforme élévatrice.

électrique ou d'une plateforme élévatrice. L'élargissement des passages de portes et la suppression des seuils de porte pour une circulation fluide.

L'installation de rampes d'accès fixes à l'extérieur du pavillon.

L'automatisation des volets roulants électriques et de l'éclairage par détection de mouvement pour sécuriser les déplacements nocturnes.

et de l'éclairage par détection de mouvement pour sécuriser les déplacements nocturnes. Le revêtement de sols souples et antidérapants dans toutes les pièces de vie. Pour que ces travaux soient pris en charge, ils doivent impérativement être réalisés par des artisans certifiés. Un point de vigilance majeur pour 2026 : ne commencez jamais les travaux avant d'avoir reçu l'accord écrit de l'Anah. Tout engagement de dépenses préalable est éliminatoire pour l'obtention de la prime. La liste des travaux éligibles pour 2026 couvre l'intégralité des besoins liés au vieillissement. La priorité reste la mise en sécurité des pièces d'eau, mais le dispositif s'ouvre de plus en plus aux solutions technologiques. L'objectif est de transformer votre domicile en un lieu "bienveillant".Sont ainsi finançables cette année :Pour que ces travaux soient pris en charge, ils doivent impérativement être réalisés par des artisans certifiés. Un point de vigilance majeur pour 2026 : ne commencez jamais les travaux avant d'avoir reçu l'accord écrit de l'Anah. Tout engagement de dépenses préalable est éliminatoire pour l'obtention de la prime.

Le parcours obligatoire : l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). Ce conseiller, agréé par l'État, est votre meilleur allié contre les arnaques au crédit d'impôt ou les malfaçons.



Son intervention se décompose en plusieurs étapes clés pour garantir le succès de votre projet :

Une visite à domicile pour réaliser une évaluation précise de vos besoins en fonction de votre état de santé et de la configuration de votre logement. Une aide technique pour analyser les devis des entreprises et vérifier qu'ils correspondent bien aux préconisations. Un accompagnement administratif pour constituer le dossier sur le portail de l'Anah. Une vérification finale après travaux pour s'assurer de la conformité du chantier.



La prestation de cet expert AMO est en grande partie prise en charge par l'Anah, limitant votre reste à charge au strict minimum. Pour lancer votre dossier en ce début d'année 2026, rendez-vous sur le site officiel france-renov.gouv.fr. C'est le seul point d'entrée fiable. Face à la recrudescence des démarchages abusifs par téléphone, restez vigilants : l'administration ne vous contactera jamais directement pour vous "obliger" à faire des travaux. C'est à vous de faire la démarche auprès des services publics. En 2026, la procédure reste sécurisée par la présence obligatoire d'un. Ce conseiller, agréé par l'État, est votre meilleur allié contre les arnaques au crédit d'impôt ou les malfaçons.Son intervention se décompose en plusieurs étapes clés pour garantir le succès de votre projet :La prestation de cet expert AMO est en grande partie prise en charge par l'Anah, limitant votre reste à charge au strict minimum. Pour lancer votre dossier en ce début d'année 2026, rendez-vous sur le site officiel. C'est le seul point d'entrée fiable. Face à la recrudescence des démarchages abusifs par téléphone, restez vigilants : l'administration ne vous contactera jamais directement pour vous "obliger" à faire des travaux. C'est à vous de faire la démarche auprès des services publics.

Sources :

- ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) : Guide des aides 2024-2026 et délibérations du conseil d'administration concernant MaPrimeAdapt'.

- Service-Public.fr : Fiche pratique "MaPrimeAdapt' : aide à l'adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées" (Mise à jour 2025/2026).

- Légifrance : Décret n° 2023-1191 du 18 décembre 2023 relatif à l'aide à l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap. - France-renov.gouv.fr : Portail unique du service public de la rénovation de l'habitat (Plafonds de ressources des ménages modestes et très modestes actualisés pour 2026).

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