Crèmes anti-rides : le piège de la note Yuka que des millions de Françaises ignorent

72 % des femmes de plus de 30 ans utilisent quotidiennement au moins un produit anti-âge, selon les données sectorielles. En France comme ailleurs, le réflexe Yuka s'est imposé dans les rayons : on scanne, on regarde la note, on achète. Si c'est vert et que le score flirte avec 100, on se dit que le produit est bon. Logique, en apparence.



Sauf que cette confiance repose sur un malentendu massif. Car Yuka ne teste pas l'efficacité d'une crème anti-rides. L'application ne mesure ni la profondeur de vos rides, ni la fermeté de votre peau, ni l'hydratation réelle après 28 jours d'usage. Elle fait autre chose, et c'est ce décalage de compréhension qui coûte cher à des millions de consommateurs.



Vous l'ignorez sans doute, mais Yuka le reconnaît elle-même sur sa page d'aide officielle : l'application « n'évalue pas l'efficacité des produits ». La phrase est là, noir sur blanc, accessible à tous. Pourtant, dans le cluster médiatique qui explose ces jours-ci autour des crèmes « notées 100/100 sur Yuka », pas un seul article concurrent ne la cite. Et pendant ce temps, des dizaines de marques surfent sur ce score pour vous vendre leurs pots entre 30 et 90 euros, sans que personne ne pose la question qui fâche.