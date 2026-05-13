CNRACL : ce rapport publié le 6 mai alerte sur le sort de 1,4 million de retraités territoriaux

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Le rapport publié hier alerte sur l'avenir du régime. Vos pensions actuelles restent protégées, la suite se négocie © SeniorActu.com
Un rapport explosif qui ne pourra plus être ignoré
Le rapport publié mercredi 6 mai 2026 par l'IGAS, l'IGF et l'IGA est resté discret, mais il est lourd de conséquences. Daté de février 2026, il avait été commandé en mai 2025 par le précédent locataire de Matignon pour examiner l'avenir d'ici à 2045 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la fameuse CNRACL.
Cette caisse verse chaque année près de 30 milliards d'euros à 1,4 million d'anciens agents territoriaux et hospitaliers. C'est précisément leur sort, et celui des 2,1 millions de fonctionnaires encore en activité, que ce rapport place sur la table.
Le constat des trois inspections est sans appel.
Sans nouvelle réforme, le régime accumulerait à l'horizon 2045 une dette de 85 milliards d'euros et un déficit annuel de 8 milliards, malgré les hausses de cotisations déjà programmées. Le rapport prévient noir sur blanc que « aucune des réformes » déjà décidées ne permettra à elle seule de remettre les comptes à l'équilibre.
Cette caisse verse chaque année près de 30 milliards d'euros à 1,4 million d'anciens agents territoriaux et hospitaliers. C'est précisément leur sort, et celui des 2,1 millions de fonctionnaires encore en activité, que ce rapport place sur la table.
Le constat des trois inspections est sans appel.
Sans nouvelle réforme, le régime accumulerait à l'horizon 2045 une dette de 85 milliards d'euros et un déficit annuel de 8 milliards, malgré les hausses de cotisations déjà programmées. Le rapport prévient noir sur blanc que « aucune des réformes » déjà décidées ne permettra à elle seule de remettre les comptes à l'équilibre.
La mécanique qui ronge la caisse depuis 2018
Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la mécanique qui ronge cette caisse depuis 2018. La CNRACL est un régime « intégré » financé presque exclusivement par des cotisations, sans recettes fiscales pour amortir les chocs.
Or le rapport démographique, soit le nombre de cotisants pour un retraité, s'est effondré. De 4,53 dans les années 1980, il est tombé à 1,6 en 2023 et descendra à 1,1 en 2045.
Autrement dit, dans vingt ans, à peine plus d'un agent en activité financera la pension d'un retraité.
Trois causes se cumulent, que voici dans l'ordre de gravité.
Or le rapport démographique, soit le nombre de cotisants pour un retraité, s'est effondré. De 4,53 dans les années 1980, il est tombé à 1,6 en 2023 et descendra à 1,1 en 2045.
Autrement dit, dans vingt ans, à peine plus d'un agent en activité financera la pension d'un retraité.
Trois causes se cumulent, que voici dans l'ordre de gravité.
Cause 1 ⚠️ Démographique
Pyramide des âges
Les embauches massives des années 1970-1980 partent à la retraite par cohortes entières
Cause 2 📉 Base cotisante
Recours aux contractuels
Ils ne cotisent pas à la CNRACL mais au régime général, ce qui érode mécaniquement les recettes
Cause 3 💶 Historique
100 milliards d'euros versés
Depuis 1974, la CNRACL a alimenté les autres régimes en difficulté (agricole notamment)
Ce qui vous est épargné et ce que paient les employeurs
Devant cette trajectoire intenable, le gouvernement a déjà actionné le seul levier qu'il pouvait utiliser sans toucher aux pensions servies. Par décret du 30 janvier 2025, le taux de cotisation employeur monte de trois points par an de 2025 à 2028.
Il était de 31,65 % en 2024, il est passé à 34,65 % en 2025, à 37,65 % au 1er janvier 2026, puis à 40,65 % en 2027 pour atteindre 43,65 % en 2028. C'est la plus forte hausse jamais imposée à un régime de retraite public en si peu de temps.
Pour vous qui touchez aujourd'hui une pension CNRACL, cette hausse ne change rien.
Votre taux de cotisation agent reste figé à 11,10 % pour ceux qui travaillent encore, et la revalorisation des pensions de 0,9 % a bien été appliquée au 1er janvier. La hausse pèse uniquement sur les budgets des mairies, départements, régions et hôpitaux.
Reste que ces 12 points ne couvrent qu'une partie du chemin. Le rendement attendu serait de 7,2 milliards d'euros par an à partir de 2028, soit environ 60 % de l'effort nécessaire pour un retour à l'équilibre d'ici 2045.
Il était de 31,65 % en 2024, il est passé à 34,65 % en 2025, à 37,65 % au 1er janvier 2026, puis à 40,65 % en 2027 pour atteindre 43,65 % en 2028. C'est la plus forte hausse jamais imposée à un régime de retraite public en si peu de temps.
Pour vous qui touchez aujourd'hui une pension CNRACL, cette hausse ne change rien.
Votre taux de cotisation agent reste figé à 11,10 % pour ceux qui travaillent encore, et la revalorisation des pensions de 0,9 % a bien été appliquée au 1er janvier. La hausse pèse uniquement sur les budgets des mairies, départements, régions et hôpitaux.
Reste que ces 12 points ne couvrent qu'une partie du chemin. Le rendement attendu serait de 7,2 milliards d'euros par an à partir de 2028, soit environ 60 % de l'effort nécessaire pour un retour à l'équilibre d'ici 2045.
Trois leviers possibles, dont une réforme systémique
La hausse des cotisations ne suffira pas, le rapport l'écrit sans détour. Trois leviers complémentaires sont posés sur la table, et chacun aura des conséquences directes sur l'avenir du régime.
Dans les trois cas, les inspections préviennent qu'aucune solution miracle n'existe. Le redressement passera par une combinaison de leviers, dans le cadre plus général de la trajectoire de retour à l'équilibre des comptes publics.
Levier 1 💶 Dette
Reprise par la CADES ou l'État
7,9 Md€ fin 2024, potentiellement 85 Md€ en 2045 sans réforme
Levier 2 ⚖️ Contractuels
Prélèvement spécifique
Une contribution sur les salaires des contractuels pour neutraliser l'écart avec les titulaires
Levier 3 ⚠️ Systémique
Bascule pôle « public » ou « privé »
Consolidation des trois régimes publics ou alignement sur les règles du privé, avec « soultes » à la clé
Dans les trois cas, les inspections préviennent qu'aucune solution miracle n'existe. Le redressement passera par une combinaison de leviers, dans le cadre plus général de la trajectoire de retour à l'équilibre des comptes publics.
Et concrètement, vos droits actuels, ils bougent ?
Voilà la question que nous nous posons tous, et que ce rapport prend soin de désamorcer dès l'introduction.
Les pensions déjà liquidées sont protégées. Le rapport ne propose à aucun moment de raboter les retraites versées, ni de revenir sur les bonifications acquises, ni d'allonger la cotisation des agents proches du départ.
La revalorisation annuelle reste appliquée, et le minimum garanti continue de protéger les petites pensions. Voilà pour les retraités actuels.
Reste un point de vigilance pour ceux qui ne sont pas encore partis. Le rapport pointe que le calcul sur les six derniers mois de traitement indiciaire figure parmi les paramètres susceptibles d'évoluer en cas de bascule vers le pôle privé.
Or, un calcul aligné sur les 25 meilleures années à l'image du régime général modifierait sensiblement les pensions futures.
Le calendrier laisse cependant le temps de respirer. Les concertations sont attendues dès 2026 pour une mise en œuvre au plus tard dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2028.
Les pensions déjà liquidées sont protégées. Le rapport ne propose à aucun moment de raboter les retraites versées, ni de revenir sur les bonifications acquises, ni d'allonger la cotisation des agents proches du départ.
La revalorisation annuelle reste appliquée, et le minimum garanti continue de protéger les petites pensions. Voilà pour les retraités actuels.
Reste un point de vigilance pour ceux qui ne sont pas encore partis. Le rapport pointe que le calcul sur les six derniers mois de traitement indiciaire figure parmi les paramètres susceptibles d'évoluer en cas de bascule vers le pôle privé.
Or, un calcul aligné sur les 25 meilleures années à l'image du régime général modifierait sensiblement les pensions futures.
Vous êtes déjà retraité ✅ Protégé
Votre pension actuelle
Aucune révision à la baisse, revalorisation 0,9 % appliquée
Vous partez d'ici 2027 ⏱️ À l'abri
Calcul actuel
6 derniers mois de traitement indiciaire maintenus
Vous partez après 2028 ⚠️ Concertation
Risque possible
Bascule vers 25 meilleures années si pôle « privé » retenu
Le calendrier laisse cependant le temps de respirer. Les concertations sont attendues dès 2026 pour une mise en œuvre au plus tard dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2028.
Concertation lancée pour 2028, l'œil sur vos relevés
Le rapport ne sera pas suivi d'effets immédiats, mais il fixe une feuille de route que ni l'État ni les employeurs publics ne pourront ignorer. Les inspections demandent dès le deuxième trimestre 2026 un rapport biennal du Conseil d'orientation des retraites consacré aux retraites publiques, et le portail officiel de la CNRACL rappelle les démarches pour suivre votre dossier.
Vous, retraités territoriaux et hospitaliers, êtes au cœur de ce dossier sans avoir voix au chapitre. La concertation annoncée se tiendra entre partenaires sociaux, ministères et employeurs, alors que 1,4 million de pensionnés pèsent dans la balance.
Notre conseil reste le même que sur d'autres dossiers retraite. Surveillez votre relevé de carrière sur Ma retraite publique et vérifiez que tous vos trimestres validés y figurent, parce qu'une réforme se prépare toujours mieux avec un dossier carré.
À court terme, votre pension de fin de mois est protégée. Mais les choix qui s'annoncent redessineront le visage de la retraite territoriale et hospitalière pour la génération qui prendra le relais.
Vous, retraités territoriaux et hospitaliers, êtes au cœur de ce dossier sans avoir voix au chapitre. La concertation annoncée se tiendra entre partenaires sociaux, ministères et employeurs, alors que 1,4 million de pensionnés pèsent dans la balance.
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Sources :
- Rapport IGAS-IGF-IGA « Mission complémentaire sur le système de retraite des agents des collectivités locales et des établissements hospitaliers — Perspectives à horizon 2045 », février 2026 (publié le 6 mai 2026)
- Décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la CNRACL
- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), revalorisation des pensions au 1er janvier 2026
- Service-Public.gouv.fr, fiche « Montant de la retraite de l'agent public », mise à jour 1er janvier 2026
- Rapport IGAS-IGF-IGA « Mission complémentaire sur le système de retraite des agents des collectivités locales et des établissements hospitaliers — Perspectives à horizon 2045 », février 2026 (publié le 6 mai 2026)
- Décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la CNRACL
- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), revalorisation des pensions au 1er janvier 2026
- Service-Public.gouv.fr, fiche « Montant de la retraite de l'agent public », mise à jour 1er janvier 2026