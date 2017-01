France : 17 mesures pour dynamiser le tourisme senior Dans un récent rapport remis cette semaine au gouvernement, le député PS Christophe Bouillon propose la mise en place de « 17 mesures qui visent à dynamiser le tourisme des seniors en France ». En effet, ces clients sont encore largement laissés pour compte par les professionnels du tourisme alors qu’ils pourraient générer de fortes hausses de leur chiffre d’affaires…





Au final, le député conclut qu’il ne « faut pas être en retard sur cet enjeu », surtout si la France souhaite conserver son rang de première destination mondiale et atteindre d'ici 2020 son objectif de 100 millions de touristes étrangers (contre quelque 85 actuellement). Bref, il y a du « pain sur la planche »… C’est très symptomatique de notre pays. Il y a trois ans, le gouvernement lançait en grande pompe, la filière de la Silver Economy (qui vise à développer le marché des seniors et des produits seniors) et depuis… rien ou pas grand-chose. Un grand classique. Des effets d’annonce et puis on passe à autre chose.Pourtant l’idée est plus qu’intéressante. Elle est même brillante. Cela fait plus de dix ans qu’on le répète sur notre site web, les seniors sont une chance et un formidable potentiel de croissance et de développement pour l’économie de notre pays. Mais les choses peinent encore à changer même s’il est vrai qu’il y a du mieux dans ce domaine.Pour autant, ce nouveau rapport montre que tout n’est pas réglé, loin de là. Le tourisme et les seniors est un duo gagnant depuis des années et des années. Le croisiériste Croisieurope l’a d’ailleurs très bien compris puisqu’il propose toute une palette de voyages parfaitement adaptée à cette clientèle. Ce n’est pas le seul bien évidemment, mais la grande majorité des professionnels de ce secteur, restent encore peu « intéressée » par ces touristes seniors qui pourraient pourtant constituer un bel apport de nouveaux clients.Selon le communiqué du gouvernement relatif à ce nouveau rapport « en matière d’accueil des seniors, les études récentes montrent que la France est moins bien organisée que d’autres pays européens, alors même que les 65 ans et plus représentent 18,5% de la population totale de l’Union Européenne, soit environ 94 millions de personnes ».« Quel que soit son âge, le senior du 21siècle se sent plus jeune que son âge réel » et est un « consommateur averti, qui dégage plus de temps pour les loisirs et les voyages que la population active » indique Christophe Bouillon, député PS et auteur de ce rapport remis aux secrétaires d'État Matthias Fekl (Tourisme), Martine Pinville (Consommation) et Pascale Boistard (Personnes Âgées).Plus concrètement, Christophe Bouillon fait le point sur le marché des seniors, leurs attentes et l’offre disponible en France. A partir de là, il propose la mise en place de 17 mesures qui vise à renforcer ce segment touristique. Par exemple, il recommande en priorité que tous les professionnels du tourisme prennent en compte les seniors dans leur stratégie d’accueil et de développement (il serait temps…).Ceci passe par des mesures portant sur l’amélioration de l’accueil (notamment en termes d’accessibilité) et la structuration d’une offre adaptée (transports par exemple), le soutien à l’investissement pour l’hébergement mais aussi la promotion de cette offre. Cette dernière reste en effet aujourd’hui très peu mise en avant par les professionnels publics comme privés et la valorisation des atouts des destinations françaises reste insuffisante.Le rapport prévoit également des dispositifs de formation pour les professionnels du tourisme pour mieux répondre aux demandes spécifiques de ces clients (souvent exigeants). Enfin, le député plaide en faveur de la mise en place d’un système semblable d’aide au départ en vacances, à l’instar du système « Imserso », développé en Espagne depuis une quinzaine d'années et complémentaire aux différentes actions menées par l’Agence Nationale des Chèques Vacances.Au final, le député conclut qu’il ne « faut pas être en retard sur cet enjeu », surtout si la France souhaite conserver son rang de première destination mondiale et atteindre d'ici 2020 son objectif de 100 millions de touristes étrangers (contre quelque 85 actuellement). Bref, il y a du « pain sur la planche »…



