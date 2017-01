Cinq fruits et légumes par jour : c'est bien mais ce n'est pas assez On nous le répète depuis des années : pour se maintenir en bonne santé et bien vieillir, il faut manger cinq fruits et légumes par jour ! Mais en fait, ce n’est pas suffisant... En effet, l’Anses* vient d’actualiser ses recommandations nutritionnelles dans le cadre du Programme national nutrition santé. Le fameux PNNS. Détails.





L’une des bases pour « bien vieillir » était jusqu’à maintenant symbolisée par le fameux : « il faut manger cinq fruits et légumes par jours », mais selon l’Anses qui avait elle-même mis en place cette recommandation, ce n’est pas suffisant !



De fait l’agence vient d’actualiser ses préconisations. En voici les grandes lignes… D’une manière générale, il faudrait que nous consommions tous les jours, « plus de légumineuses, de céréales complètes, de légumes et de fruits ».



Tout d’abord, l’Anses préconise une consommation renforcée et régulière de



Toujours selon l’Anses, il faudrait aussi privilégier les produits céréaliers les moins raffinés (pains, pâtes et riz complets ou semi-complets. Les avantages des céréales complètes sont l’apport en vitamines E et de leur fort pouvoir antioxydant, en vitamines B qui jouent un rôle dans le système immunitaire et nerveux, en minéraux pour diminuer le risque de carence, et en fibres qui agissent de manière bénéfique sur le transit.



Il faudrait également consommer plus d’huiles végétales riches en acide alpha-linolénique comme les huiles de colza et de



En ce qui concerne les fruits et légumes, l'Anses indique que leur consommation est à renforcer, notamment celle des légumes. En revanche, l’agence rappelle que la consommation de boissons sucrées (soda ou jus de fruits) doit être inférieure à un verre par jour. Pour ce qui est du poisson, sa consommation doit se limiter à deux fois par semaine, dont un poisson gras (sardine, maquereau...).



Enfin, l'Agence souligne qu’il convient de baisser « considérablement » la consommation de charcuteries (jambon, saucisson, saucisse, pâté...) afin de ne pas dépasser 25 grammes par jour, de même que la consommation de viandes hors volailles (bœuf, porc, agneau...) qui devrait se situer en dessous de 500 grammes par semaine.



Publié le Lundi 30 Janvier 2017







