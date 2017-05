Carolyn Hartz : sexy septuagénaire Il y a des gens qui ne font pas leur âge… Mais il y en a d’autres sur qui l’âge ne semble pas avoir de prise… Ceux-là sont nettement plus rares. Incontestablement, l’Australienne Carolyn Hartz en fait partie. Il suffit de la voir en photo en maillot de bain pour s’en convaincre. Elle ne fait clairement pas ses 70 ans printemps !





Aujourd’hui, c’est au tour de l’Australienne Carolyn Hartz de faire le buzz. Et il y a de quoi. Sur les photos, on lui donne dans les 50 ans… Or, elle a en 70 ! Cette maman de trois enfants originaire de Perth en Australie, déclarait récemment dans le quotidien en ligne Mailonline : « des nombreuses femmes de 50 ans et plus s’imaginent qu’il n’est pas possible de conserver sa silhouette et son poids »… Manifestement, elle est bien décidé à leur montrer que ce n’est pas vrai !



Au-delà de faire en sorte de dormir huit heures par jour et de positiver un maximum dans sa vie quotidienne, comme elle le dit : « j’essaie toujours de voir le verre à moitié plein », cette septuagénaire pas comme les autres a abandonné la consommation de sucre il y 28 ans. Elle est d’ailleurs la fondatrice d’un site (sweetlife) qui vend du Xylitol (polyols), une alternative au sucre. Elle y donne également des conseils pour se maintenir en forme et en belles formes ! De plus en plus de femmes seniors « se montrent » sur le web. Des quinquas au corps de rêve comme la chinoise Ye Wen ou encore Christie Brinkley , 63 ans, qui se fait photographier en maillot de bain avec ses deux filles pour le magazine Sports Illustrated. Et ces deux cas ne sont pas les seules !Aujourd’hui, c’est au tour de l’Australienne Carolyn Hartz de faire le buzz. Et il y a de quoi. Sur les photos, on lui donne dans les 50 ans… Or, elle a en 70 ! Cette maman de trois enfants originaire de Perth en Australie, déclarait récemment dans le quotidien en ligne Mailonline : « des nombreuses femmes de 50 ans et plus s’imaginent qu’il n’est pas possible de conserver sa silhouette et son poids »… Manifestement, elle est bien décidé à leur montrer que ce n’est pas vrai !Au-delà de faire en sorte de dormir huit heures par jour et de positiver un maximum dans sa vie quotidienne, comme elle le dit : « j’essaie toujours de voir le verre à moitié plein », cette septuagénaire pas comme les autres a abandonné la consommation de sucre il y 28 ans. Elle est d’ailleurs la fondatrice d’un site (sweetlife) qui vend du Xylitol (polyols), une alternative au sucre. Elle y donne également des conseils pour se maintenir en forme et en belles formes !



Publié le Mercredi 31 Mai 2017 dans la rubrique Divers | Lu 47 fois







Dans la même rubrique : < > Seniors préférés des Français : Simone Veil toujours en première place Une grand-mère fait le buzz sur le web en dansant sur Part time lover