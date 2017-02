Sports Illustrated : Christie Brinkley, 63 ans, une femme senior et sexy Le célèbre magazine américain Sports Illustrated vient de présenter dans son dernier numéro, celui qui sortira le 15 février prochain et qui sera consacré aux maillots de bain, l’ancien mannequin Christie Brinkley (63 ans) qui pose avec ses deux filles. Une excellente initiative pour changer l’image que l’on se fait de l’avancée en âge.





Aujourd’hui, de nombreuses marques, font appel à des mannequins, des artistes ou des peoples seniors pour représenter leurs produits. Qu’il s’agisse de vêtements, de lunettes, de bijoux ou de cosmétiques. Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvaient plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentaient plus visés par les produits proposés… Notamment dans l’univers du luxe. De nos jours, il n’est pas rare de voir dans les magazines et dans certaines publicités pour de grandes marques, des mannequins seniors . Hommes ou femmes. Quelques rides sur le visage surmontées de cheveux argentés (plus chic que gris ou poivre et sel).Cette tendance a démarré il y a une grosse dizaine d’années, notamment avec l’agence française spécialisée Masters. Le prestigieux sellier français Hermès fut aussi parmi les premiers à oser braver les conventions en utilisant des mannequins seniors dans ses catalogues…Dernière apparition très remarquée ? Celle de l’ancien mannequin américain Christie Brinkley, 63 ans, qui pose en compagnie de ses deux filles (31 et 18 ans) pour le célèbre magazine Sports Illustrated, qui sortira son fameux numéro dédié aux maillots de bain (Swimmsuits issue) le 15 février prochain. Une édition attendue tous les ans par des millions de lectrices et lecteurs et qui fait toujours le buzz…C’est important pour l’image des femmes et plus précisément, pour l’image des femmes seniors que de telles initiatives voient le jour. En effet, cela permet de montrer que l’on peut vieillir en restant belle, séduisante et sexy. Mais aussi et surtout, bien « dans sa peau ». Ce qui manifestement est le cas de cette sexagénaire.Comme l’a indiqué Christie sur son compte Instagram : « merci à Sports Illustrated de montrer que les bonnes choses peuvent avoir toutes les tailles et que nous n'avons pas de date de péremption ». Rappelons qu’elle avait déjà fait la Une de cette édition à trois reprises déjà : 1979, 1980 et 1981.Aujourd’hui, de nombreuses marques, font appel à des mannequins, des artistes ou des peoples seniors pour représenter leurs produits. Qu’il s’agisse de vêtements, de lunettes, de bijoux ou de cosmétiques. Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvaient plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentaient plus visés par les produits proposés… Notamment dans l’univers du luxe.





