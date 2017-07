Bourse Charles Foix : les lauréats de la 14ème édition En 2017, la 14ème édition de la Bourse Charles Foix s'est avérée exceptionnelle. En effet, aucune des précédentes éditions n’avait reçu un tel nombre de candidatures : 49 au total. Parmi toutes les entreprises qui ont répondu à l’appel à projets lancé en février dernier, le jury composé de quarante experts nationaux et internationaux ainsi que de vingt-cinq seniors testeurs a sélectionné trois lauréats dont l’offre a été jugée comme la plus innovante sur le marché de la Silver économie. Détails.













La remise de la Bourse Charles Foix s’est tenue le 28 juin. Pour l’occasion, d’anciens projets ont été mis en avant. Parmi eux, la société Cityzen Mobility, lauréate en 2014, qui a accéléré son développement en levant 1,2 million d'euros auprès de la Caisse des Dépôts et le coup de cœur 2015, Ubiquid, qui a accru son portefeuille de clients de manière croissante (en passant de trois à cent clients en deux ans). Sur la cinquantaine de projets, trois entreprises ont été récompensées d’une dotation de 15.000 euros chacune qui doit leur permettre de développer davantage leurs produits et services. CetteFamille est une solution qui développe et anime un réseau de familles formées et sélectionnées pour héberger des personnes âgées qui vivent ainsi au rythme de la famille dans un environnement intergénérationnel et stimulant qui vise à préserver leur autonomie au maximum. Parmi toutes les solutions d’accueil de personnes âgées, celle de l’accueil familial n’est pas forcément la plus connue. Pourtant, elle existe et c’est une belle alternative à la maison de retraite ou à l’isolement Auxivia est un concept de verre intelligent qui prévient la déshydratation des personnes âgées via une traçabilité des données d’hydratation et un signal lumineux situé à la base du verre. L’entreprise propose d’automatiser l’intégralité du processus de collecte et de remontée des données hydriques, via des verres connectés non intrusifs, non-stigmatisant et ergonomiques. Elle souhaite ainsi améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées, tout en facilitant le travail des aidants et en dégageant du temps de soin utile.Gema est le premier verticalisateur-déambulateur robotisé et intuitif qui retarde le déclin de la mobilité. Le dispositif est extrêmement simple d’utilisation grâce à une interface intelligente intuitive avec des capteurs intégrés qui permettent d’interpréter automatiquement les intentions du sujet : intention de se lever, de s’asseoir, de direction du mouvement souhaité, de pause… Cette aide innovante à la marche prolonge l’autonomie et améliore la qualité de vie des personnes âgées.La remise de la Bourse Charles Foix s’est tenue le 28 juin. Pour l’occasion, d’anciens projets ont été mis en avant. Parmi eux, la société Cityzen Mobility, lauréate en 2014, qui a accéléré son développement en levant 1,2 million d'euros auprès de la Caisse des Dépôts et le coup de cœur 2015, Ubiquid, qui a accru son portefeuille de clients de manière croissante (en passant de trois à cent clients en deux ans).



