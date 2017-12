Article publié le 04/12/2017 à 01:00 | Lu 189 fois Une voiture prête pour l'hiver Même s’il a un peu tardé à venir, l’hiver est bien là. Le froid, l’humidité, la neige, la pluie, la nuit précoce, autant d’éléments qui rendent la conduite désagréable, fatigante et dangereuse. Autant de raisons pour préparer sa voiture à affronter les intempéries.

Primordiale, la vision doit être parfaite. Pour cela, un pare-brise impeccable est indispensable et un lave-glace résistant au gel est de rigueur. Dans le même esprit, un liquide dégivrant facilitera l’ouverture des serrures, évitera aux joints de portes de coller et surtout, aux essuie-glaces de ne pas rester coller sur le pare-brise.



Quant aux propriétaires de voitures équipées d’un moteur Diesel, rajouter un produit anti-givre dans le réservoir de carburant est indispensable. La qualité des carburants où il y a toujours des résidus d’eau venant des fonds de cuve, est en général déplorable. Le risque de détériorer les injecteurs avec un gas- oil est élevé, sans parler de la panne dû au carburant givré.



Spécialisé dans les produits destinés à l’automobile, Bardahl vient de sortir un lave glace prêt à l’emploi qu’il n’est pas nécessaire de diluer ainsi qu’un pulvérisateur dégivrant et un additif destiné à préserver le gas-oil du givrage. De quoi préparer la saison d’hiver et éviter les petits problèmes en toute facilité.



Joël Chassaing-Cuvillier