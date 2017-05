Toyota Yaris 100H Hybride : citadine idéale La Toyota Yaris vient avec cette troisième génération de bénéficier d’un nouveau moteur essence de 1,5L ainsi que d’une régénération de son style. La Yaris est également la voiture française la plus produite sur notre territoire avec près de 240.000 voitures construites à Valenciennes.

Renouvellement du style, nouvelle motorisation, voilà les grandes lignes de la Toyota Yaris 2017 dont le dernier restylage avait été effectué en 2014. De nombreuses améliorations techniques, de confort et de sécurité ont été également apportées à cette dernière mouture.



Les retouches de design portent essentiellement sur la face avant qui adopte un nouveau système d’éclairage à LED ainsi que des blocs optiques redessinés. Des lignes de diodes soulignant la forme des ailes. Le bouclier avant et la calandre bénéficient également d’un nouveau traitement tandis que des antibrouillards sont intégrés à chaque extrémité. A l’arrière, on note la présence d’un nouveau hayon et d’un bouclier retravaillé, tout comme l’ensemble des feux arrière. Là encore, le système à LED est utilisé.



Dans l’habitacle, c’est le tableau de bord qui été le plus retravaillé. Deux gros cadrans ronds analogiques bien lisibles font face au conducteur tandis qu’un écran numérique est installé entre ces cadrans. Une large visière court jusqu’au centre de la planche de bord où est implanté un large écran tactile. Ergonomique, ce tableau de bord utilise également des matériaux de qualité agréables au toucher.

​Une insonorisation réussie Au volant, c’est l’insonorisation que l’on remarque immédiatement. Une amélioration réelle qui a été obtenue en travaillant sur de nombreux points de la voiture. Les supports moteurs, la barre antiroulis, la transmission, la ligne d’échappement, font partie des éléments qui ont contribué à cette amélioration.



Sur le plan dynamique, la Yaris dispose d’un châssis efficace avec une direction et un train avant précis. Des éléments qui en font une citadine particulièrement agréable au quotidien. La position au volant est agréable et l’on apprécie le volant multifonction (réglable en hauteur et profondeur) qui facilite la tâche du conducteur. Les sièges avant offrent une assise suffisamment longue pour le soutien sous les cuisses tandis qu’un adulte dispose d’une place suffisante aux places arrière.



La sécurité n’a pas été négligée et la Yaris Hybride dispose des tous nouveaux éléments de sécurité moderne : système précolision avec freinage automatique d’urgence, gestion automatique des feux de route, alerte de franchissement de ligne et lecture des panneaux de signalisation. Des systèmes que l’on trouve habituellement sur les véhicules haut de gamme et qui complètent les désormais classiques ABS et antipatinages.



En finition supérieure, on disposera d’une caméra de recul, de freins arrière à disque, d’une climatisation automatique deux zones et de feux de jour à diodes. Une version « affaire » plus économique est également disponible avec notamment un radar de recul en lieu et place de la caméra de recul.

​La citadine idéale Economique, confortable et très habitable, la Yaris Hybride en dépit de son âge possède encore de nombreux avantages sur une concurrence pratiquement inexistante. Qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés, le choix d’une voiture hybride est désormais posé dans la mesure où les véhicules Diesel ne bénéficieront plus de tous les avantages économiques habituels. L’expertise de Toyota en la matière est aussi un atout non négligeable. Quant à l’objectif de vente de 32.000 véhicules soir 8% de part de marché, il semble tout à fait réaliste.



Joël Chassaing-Cuvillier

​La Toyota Yaris 100 Hybride en chiffres : Moteur essence 4 cylindres en ligne – 1 497 cm3 (75 x 84,7mm) + moteur synchrone 45KW – 100 ch à 3 500 tr/min (puissance cumulée)– 111Nm à 4400 tr/min (moteur thermique) – Transmission épicycloïdale



Dimensions : 394,5 x 169,5 x 151 cm, empattement : 250 cm – Poids : 1090 kg



Pneumatiques 195/50R 16



Vitesse : 165 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 11,8 s



Émissions de CO2 : 75 gr/km



Prix : dès 19.400 euros.







Publié le Jeudi 4 Mai 2017





