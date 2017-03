Suisse : augmentation des retraits de permis chez les seniors Cette information -qui concerne spécifiquement la Suisse- pourrait rapidement devenir une problématique européenne, voire internationale dans les années à venir compte-tenu du vieillissement de la population… Ainsi, selon un récent communiqué de l’Office fédéral des routes, le nombre de retrait de permis pour « inaptitude à la conduite » a augmenté l’année dernière chez les personnes âgées.





Tout d’abord bonne nouvelle : en 2016, globalement, le nombre de retrait a diminué en Helvétie*. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque cela signifie que les conducteurs sont a priori plus prudents, plus respectueux du code de la route et plus soucieux de leur sécurité et de celle des autres. Un bon point.



En revanche, le nombre de permis retirés « pour cause d’inaptitude à la conduite en raison d’une maladie ou d’une infirmité » -ce qui malheureusement concerne principalement les seniors- a encore augmenté… Ainsi, 5.680 personnes ont dû rendre leur permis, soit une hausse de 10,3% (tout de même !) par rapport à 2015.



Chez les conducteurs de plus de 69 ans, le nombre de retrait s’élève à 2.990, soit une augmentation plus que proportionnelle de 21,6%. Pour entrer plus dans le détail, sur ces 2.990 conducteurs(trices) : 1.127 étaient âgés(ées) entre 70 et 74 ans et 1.863 avaient plus de 75 ans. A noter que depuis juin dernier, la Suisse a modifié sa loi instituant un contrôle médical biennal pour les conducteurs, la passant à partir de 75 ans au lieu de 70 ans précédemment.



La conduite des seniors et plus précisément, celle des personnes âgées reste un sujet toujours très délicat… En effet, avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ainés se retrouvent sur les routes derrière un volant. Or, pour ces seniors, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d’action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes.







