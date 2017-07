Le quincado : kézako ? Ce néologisme est employé depuis plus de trois ans dans les médias pour décrire une nouvelle « génération » de quinquas et plus, ou plus exactement, un nouveau genre… Des hommes et des femmes de 50 ans et plus qui ont tendance à agir comme des… ados !





Le mot est bien évidemment issu de la contractation de quinquagénaire et d’adolescent : quincado. ne pas vieillir et d'adopter le rythme de vie des ados. Comme le souligne Serge Guérin : « le fait est que l’âge n’est plus borné comme avant. Il y a du floutage sur la ligne. Les jeunes seniors – mais aussi d’autres plus âgés- ne se vivent plus comme des vieux, des dépassés ou des presque finis… Ils se comportent comme des adultes qui avancent en âge, qui font durer –ou ils retrouvent- leur jeunesse ».



On peut découvrir cette nouvelle génération sur



Un véritable phénomène de société puisque ces personnes ne sont pas uniquement suivies par des gens de leurs âges (des « followers » sur Instragram »), mais également par des adultes et même parfois des jeunes !



Leur credo n'est pas forcément d'agir comme des ados à tout prix. Non, leur credo, c'est de profiter de la vie, de s'épanouir et de laisser le carcan de l'âge de côté. « Et ils ont bien raison ! poursuit Serge Guérin. Au moins pour trois motifs : la hausse de l'espérance de vie, en éloignant la perspective de la mort, conduit mécaniquement à faire durer le temps de la jeunesse ; l'individualisme n'est pas nécessairement un égoïsme, mais peut signifier la volonté de chacun de construire son chemin hors des sentiers balisés et obligés ; enfin, jamais nous n'avons été, physiquement comme cognitivement, aussi préservé des marques du vieillissement ».



