Kia Picanto : troisième génération La troisième génération de Kia Picanto vient d’être présentée au centre de Design Lia à Francfort. Cette petite citadine évolue profondément par rapport au modèle précédent. Design plus agressif, nouveau châssis, nouveau moteur, la Kia Picanto sera officiellement dévoilée au prochain salon de Genève.

La face avant, radicalement changée, de la nouvelle Picanto semble dynamisée par de larges ouvertures et prises d’air qui lui apportent un côté « manga ». En revanche, la face arrière reste beaucoup plus consensuelle. On notera néanmoins des feux intégrés dans le bouclier qui risquent d’être très sensibles aux chocs en stationnement alors qu’à l’avant, les nouveaux feux à led sont mieux protégés.



Outre une nouvelle carrosserie, la Picanto 2017, dispose également d’un nouveau châssis. Si dans ses dimensions, la Picanto conserve la même longueur, elle bénéficie néanmoins d’un empattement et d’un porte à faux rallongés. Cela permet en effet d’apporter plus de confort aux passagers en augmentant la longueur aux jambes ainsi que la hauteur du pavillon.

Le volume du coffre bénéficie de l’augmentation du porte à faux. En revanche, la version trois portes de cette petite citadine ne fait plus partie du catalogue. Concurrente directe de la Renault Twingo et de la Toyota Aygo, la nouvelle Picanto dispose également d’une banquette arrière rabattable en deux parties et d’un coffre plus grand que la concurrence.



La nouvelle Picanto propose un habitacle moderne qui comprend tous les accessoires électroniques indispensables à la vie moderne. Outre les désormais traditionnels sièges chauffants, aide au stationnement, on trouve un système de recharge du téléphone par induction, un écran multifonction de 7 pouces qui intègre le GPS ainsi que les fonctions Apple car play et Android auto.

Pour cette nouvelle voiture de ville, Kia a opté pour des motorisations essence déjà connues qui sont le trois cylindres 1.0 mpi de 67 ch et le quatre cylindres 1.2 mpi de 84 ch. Un moteur Diesel trois cylindres turbo de 1.O T-GDI de 100 ch est également disponible.



Ces trois motorisations sont associées à une boîte de vitesses à cinq rapports. La Kia Picanto sera présentée au public lors du prochain salon de Genève et disponible dans les concessions dès le 1er avril dans ses versions essence. Un essai complet vous sera proposé à partir de cette date.



Joël Chassaing-Cuvillier



