ISOfocus dévoile les avantages du vieillissement Si vous pensez que les termes « aînés », « seniors » et « personnes âgées » sont galvaudés, le temps est peut-être venu de réviser votre jugement ! Selon un rapport du Forum économique mondial (WEF), les entreprises de toutes dimensions ont commencé à envisager leurs plans stratégiques à travers le prisme du marché des seniors. Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées créent un nouveau marché de niche et alimentent la croissance et l’innovation. Par Elizabeth Gasiorowski-Denis.





« La proportion de consommateurs âgés dans notre société est en augmentation » explique le recteur Gérard-François Dumont, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne et Président du groupe de réflexion sur la Silver économie, évoquant les mutations significatives de la structure d’âge de la population. « Cette évolution va modifier l’économie comme jamais nous n’aurions pu le concevoir. » Les nouvelles perspectives offertes par la « Silver économie », le marché des produits et services destinés aux personnes de 65 ans et plus, en sont l’un des effets.



Le dernier numéro d’ISOfocus présente certaines des opportunités à saisir pour les entreprises et met en lumière les secteurs qui sont le plus susceptibles d’en tirer parti. Il donne des exemples illustrant la façon dont certaines entreprises mettent déjà à profit ce marché en plein essor en exploitant cette nouvelle tendance démographique pour développer des produits et services pour les consommateurs seniors.



Ce numéro examine par ailleurs les possibilités offertes par la normalisation dans la poursuite du développement de la Silver économie qui, outre le fait qu’elle contribue à la reprise économique, génère des emplois et renforce la prospérité, représente aussi et surtout un moyen de créer une société juste et égale pour toutes les générations. Il met également en avant les initiatives de membres de l’ISO visant à exploiter le potentiel de la Silver économie.



Comme le souligne Bronwyn Evans, directrice générale de Standards Australia et vice-présidente de l’ISO (finances), dans son édito : « Face à l’avènement de ce formidable marché, nous ne devons pas sous-estimer la nécessité de mettre en place une nouvelle suite de normes s’inscrivant dans un modèle d’activité économique plus large. Nous devons considérer la Silver économie comme une occasion d’élaborer des normes qui améliorent la qualité de vie, favorisent la croissance économique et soutiennent l’innovation et la compétitivité. »



À quoi ressemblera le monde en 2050 ? Une chose est sûre, il sera radicalement différent. Aucun pays n’est épargné par ce phénomène, et si les entreprises veulent pouvoir survivre à long terme, elles devront envisager cette courbe démographique comme une opportunité de conquérir un marché inexploité. Après tout, nous allons tous vieillir… tôt ou tard !



Source : le dernier numéro d’ISOfocus Le numéro d’ISOfocus de mars/avril 2017 examine comment, face au phénomène sans précédent du vieillissement rapide des sociétés, les individus, les entreprises et la société seront amenés à avancer en terrain inconnu. Nous nous sommes entretenus avec des experts des milieux universitaires et du monde de l’entreprise, des dirigeants de petites entreprises et des professionnels de la normalisation du monde entier, dans des domaines aussi variés que la robotique, les infrastructures communautaires ou les services en chirurgie esthétique.« La proportion de consommateurs âgés dans notre société est en augmentation » explique le recteur Gérard-François Dumont, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne et Président du groupe de réflexion sur la Silver économie, évoquant les mutations significatives de la structure d’âge de la population. « Cette évolution va modifier l’économie comme jamais nous n’aurions pu le concevoir. » Les nouvelles perspectives offertes par la « Silver économie », le marché des produits et services destinés aux personnes de 65 ans et plus, en sont l’un des effets.Le dernier numéro d’ISOfocus présente certaines des opportunités à saisir pour les entreprises et met en lumière les secteurs qui sont le plus susceptibles d’en tirer parti. Il donne des exemples illustrant la façon dont certaines entreprises mettent déjà à profit ce marché en plein essor en exploitant cette nouvelle tendance démographique pour développer des produits et services pour les consommateurs seniors.Ce numéro examine par ailleurs les possibilités offertes par la normalisation dans la poursuite du développement de la Silver économie qui, outre le fait qu’elle contribue à la reprise économique, génère des emplois et renforce la prospérité, représente aussi et surtout un moyen de créer une société juste et égale pour toutes les générations. Il met également en avant les initiatives de membres de l’ISO visant à exploiter le potentiel de la Silver économie.Comme le souligne Bronwyn Evans, directrice générale de Standards Australia et vice-présidente de l’ISO (finances), dans son édito : « Face à l’avènement de ce formidable marché, nous ne devons pas sous-estimer la nécessité de mettre en place une nouvelle suite de normes s’inscrivant dans un modèle d’activité économique plus large. Nous devons considérer la Silver économie comme une occasion d’élaborer des normes qui améliorent la qualité de vie, favorisent la croissance économique et soutiennent l’innovation et la compétitivité. »À quoi ressemblera le monde en 2050 ? Une chose est sûre, il sera radicalement différent. Aucun pays n’est épargné par ce phénomène, et si les entreprises veulent pouvoir survivre à long terme, elles devront envisager cette courbe démographique comme une opportunité de conquérir un marché inexploité. Après tout, nous allons tous vieillir… tôt ou tard !



Publié le Jeudi 30 Mars 2017 dans la rubrique Chroniques | Lu 93 fois







Dans la même rubrique : < > L'après cancer, c'est quoi au juste ? Chronique de Valérie Sugg, psycho-oncologue Améliorer l'hôpital grâce aux NTIC par Cyril Dufresne