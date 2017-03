Conducteurs seniors : échange permis contre obsèques moins chères au Japon Décidément les Japonais ne sont pas à cours d’idée. En effet, afin d’inciter les conducteurs âgés à laisser leur voiture au garage, une entreprise de pompes funèbres nippone leur propose d’échanger leur permis de conduire contre des obsèques moins chères. Etonnant…





Pour ces seniors, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d’action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes. Ce qui est vrai en France et en Europe, l’est également dans d’autres parties du globe. Et notamment au Japon, pays le « plus vieux du monde ».



Il y a quelques semaines, on apprenait que la police nationale lançait une action offrant aux conducteurs/trices âgé(es) d’échanger leur



En gros, « tu rends ton permis à la police et je t’offre un bon de réduction de 15% pour tes prochaines funérailles ». Vu de France, cette information peut paraitre totalement délirante, mais vu du Japon… L’entreprise se justifie, arguant qu’elle organise cette « promo » afin de protéger les conducteurs seniors des accidents de la route, mais également les autres conducteurs et piétons.



Dans la pratique, la police remet une attestation à la personne âgée qui a rendu son permis ; ce qui lui permet ensuite de prouver qu’elle a bel et bien abandonné le volant. C’est cette preuve que la famille du défunt devra ensuite fournir à l’entreprise de pompes funèbres (Heiankaku Co : 89 établissements dans la préfecture) pour avoir accès aux tarifs promotionnels… La conduite des seniors et plus précisément, celle des personnes âgées est un sujet toujours délicat… En effet, avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ainés se retrouvent sur les routes derrière un volant.Pour ces seniors, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d’action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes. Ce qui est vrai en France et en Europe, l’est également dans d’autres parties du globe. Et notamment au Japon, pays le « plus vieux du monde ».Il y a quelques semaines, on apprenait que la police nationale lançait une action offrant aux conducteurs/trices âgé(es) d’échanger leur permis de conduire contre des ramens (plats de nouilles) à prix réduits. Un « deal » pour le moins étonnant. Mais cette semaine, on apprend qu’une entreprise japonaise de pompes funèbres de la préfecture d’Aichi, propose d’échanger le permis contre des obsèques à tarifs réduits.En gros, « tu rends ton permis à la police et je t’offre un bon de réduction de 15% pour tes prochaines funérailles ». Vu de France, cette information peut paraitre totalement délirante, mais vu du Japon… L’entreprise se justifie, arguant qu’elle organise cette « promo » afin de protéger les conducteurs seniors des accidents de la route, mais également les autres conducteurs et piétons.Dans la pratique, la police remet une attestation à la personne âgée qui a rendu son permis ; ce qui lui permet ensuite de prouver qu’elle a bel et bien abandonné le volant. C’est cette preuve que la famille du défunt devra ensuite fournir à l’entreprise de pompes funèbres (Heiankaku Co : 89 établissements dans la préfecture) pour avoir accès aux tarifs promotionnels…



Publié le Vendredi 24 Mars 2017 dans la rubrique Transports | Lu 56 fois







Dans la même rubrique : < > Suisse : augmentation des retraits de permis chez les seniors Vélo électrique : l'Etat accorde une aide de 200 euros