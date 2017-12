Autobac : plus de 250 références de chaines neige en stock N’attendez pas les premiers flocons pour vous équiper! Chaînes métalliques à tension manuelle ou automatique, chaînes textiles... Autobacs propose un large choix de chaînes neige pour tous les budgets et pour tous les véhicules, qu’ils soient chaînables ou non chaînables.

Les premiers prix, la sélection Autobacs : à partir de 21,95 euros

Les chaînes neige Otobloc, un système de tension autobloquant avec ressort latéral pour un ajustement parfait. Ses atouts: un montage ultra rapide, facile et simple sans déplacement du véhicule.



Les chaussettes : les chaînes neige textiles Fix & Gotex à partir de 29.95 euros, elles se montent rapidement sur les roues motrices, une solution idéale pour les véhicules comme les voitures de tourisme, les SUV, les 4X4 et les camping-cars.



Autobacs propose également le SOS Grip de Michelin à partir de 60.55 euros et les toutes nouvelles chaussettes Siberian à partir de 59,95 euros.



Pour les véhicules « non chaînables », les E7 automatiques sont à partir de 65.95 euros : des chaînes à croisillons 7 mm adaptées aux véhicules avec passages de roues réduits. La disposition non symétrique de la chaîne améliore les performances d’accrochage. Son plus: des indications de couleur pour un montage facile et rapide et une paire de gants de montage offerte.



Autobacs propose aussi les CB 7 de chez König à partir de 89.95 euors et toujours chez König, les K Summit à partir de 355.95 euros.



Les chaînes automatiques :

Nouveau, les Easy grip Evolution à partir de 69.95 euros : il s’agit de chaînes à neige composite ultra performantes offrant une motricité optimale sur neige et verglas, en traction, propulsion, freinage et virage. Ses atouts : montage et démontage ultra faciles et rapides.



Autobacs propose enfin les «Extrem Grip» de Michelin à partir de 60.55 euros ou encore les « Easy-Fit » de König à partir de 169.95 euros.

