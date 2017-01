Zembro, la montre connectée pour seniors arrive chez Darty

Pour faire face aux risques de la vie quotidienne, les seniors ont à leur disposition toute une palette d’offres de téléassistance rattachée au domicile qui s’avère peu flexibles pour bon nombre d’entre eux. C’est dans ce contexte, qu’est née la montre Zembro qui s’annonce comme « le premier produit d’alarme personnelle tout en un, compatible avec les activités et les désirs d’évasion des seniors, tout en leur permettant de conserver le lien avec leurs proches ».



À la fois téléphone miniaturisé, système d’alarme personnelle, GPS, détecteur de situations dangereuses, la montre belge Zembro vise à accompagner les seniors dans leur vie de tous les jours (autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile) et ce, partout en Europe. Avec plus d’une semaine d’autonomie, son étanchéité, son poids de 52 grammes et son design avant-gardiste, ses couleurs discrètes (noir ou beige) cette montre peut se porter 24h/24 et 7 jours sur 7 dans toutes les situations du quotidien.



Dans la pratique, elle permet d’une simple pression du doigt sur le cadran et grâce à sa commande vocale, d’entrer en contact avec son réseau d’aidants (proches ou professionnels). Grâce son « appli », les aidants peuvent intervenir en cas d’alerte grâce à la géolocalisation, paramétrer la montre à distance, être prévenus si la charge de la batterie est trop faible, etc.



Cette montre a été conçue en réponse à un enjeu sociétal grandissant : l’autonomie et l’isolement des seniors. Elle apporte, à l’aidé comme à l’aidant, un soutien quotidien, tout en rassurant les membres de la famille. Etudiée et testée dans le quotidien par les concepteurs, la montre Zembro facilite un retour post-opératoire, une convalescence, etc.



« À l’avenir, nous développerons par exemple une fonction destinée à rappeler la prise des médicaments, indique Johan de Geyter, PDG de Zembro. Zembro procédera aussi à des analyses intelligentes et avertira votre famille en cas d’égarement par exemple. Ces mises à jour logicielles seront gratuites. Nous les installerons automatiquement sans intervention de la personne âgée. »



A noter que la Zembro sera commercialisée en avant-première nationale chez Darty. C’est d’ailleurs la première fois qu’un tel dispositif d’alarme personnelle connectée est vendu dans une grande enseigne spécialiste.