Zara fait poser un mannequin de 53 ans pour sa collection Timeless Encore une preuve que les choses évoluent dans le bon sens en matière de représentation de l’âge. En effet, Zara, le géant international de l’habillement vient de dévoiler la nouvelle campagne de com’ de sa collection Timeless (hors d’âge en français) dans laquelle un mannequin senior de 53 ans prend la pose.





Ainsi, après les grandes marques de luxe qui se sont rapidement intéressées à ces modèles aux cheveux poivre et sel, c’est au tour de Zara d’oser braver les « interdits de l’âge ». De fait, à l’occasion de sa nouvelle campagne de communication qui met en avant sa collection de vêtements baptisée Timeless (hors d’âge en français), le géant espagnol met en scène trois femmes de plus de 40 ans dont Yasmine Warsame, 53 ans.



Ces visuels et des vidéos en noir et blanc ont été publiés sur le site de e-commerce de la marque ainsi que sur son compte Instagram. A noter que les trois mannequins évoquent dans les petits films leur façon d'appréhender le temps qui passe et l’impact qu’il peut avoir sur leur style. Intéressant.



Précisons que cette collection « Timeless » se veut totalement transgénérationnelle et qu'elle s'adresse à toutes les femmes quel que soit leur âge. En catalogue ? Des Trenchs, blazers, petites robes noires, jeans taille haute... Plusieurs vêtements pensés pour durer dans le temps contrairement à ce que la marque propose d'habitude. Voici une campagne de communication qui aurait encore été inimaginable il y a une dizaine d'années. Mais petit à petit les choses évoluent, changent, avancent dans la bonne direction. Tout a commencé avec l'agence Masters, lancée en 2006 et qui faisait la promotion des mannequins seniors . Une révolution à l'époque dans le monde de la mode qui n'avait d'yeux que pour la jeunesse.



