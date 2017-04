Votre "retraite imposable" est en ligne sur www.lassuranceretraite.fr

Voici une information qui devrait vous faciliter la vie… En effet, le site Internet de l’Assurance retraite (décidément de plus en plus complet) rappelle à ses retraités qu’ils peuvent accéder à tout moment de la journée et de l’année et ce, de façon sécurisée et gratuite, au montant de leur retraite imposable grâce aux services en ligne disponibles sur le site www.lassuranceretraite.fr.



D’une manière générale, pour simplifier l’ensemble des démarches liées à la retraite et aux pensions, l’Assurance retraite communique directement depuis plus de dix ans à la Direction générale des finances publiques le montant des revenus perçus au titre de la retraite du régime général. Ce montant imposable est ensuite reporté sur les déclarations de revenu préremplies. Il n’y a rien de secret puisque de toutes façons, c’est « l’état » qui paie !



De votre côté, si vous souhaitez vérifier ou connaître le montant déclaré au titre de l'année 2016, il vous suffit d’une connexion Internet et de vous rendre au sein de votre « espace personnel » du site et de cliquer sur le service « Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale » ou à défaut, de contacter le 3960 (service 0,06€/min. + prix appel).



Avec 17,6 millions de cotisants, la Cnav et les Carsat, qui forment l’Assurance retraite, représentent le premier régime de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de réversion à plus de 14 millions de retraités.