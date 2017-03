Voiture de collection d'avant 1960 : fin des contrôles techniques Bon à savoir : depuis le 23 février dernier, les voitures de collection datant d’avant 1960, n’ont plus besoin d’être soumises à un contrôle technique. Jusqu’à présent, ces automobiles devaient s’y soumettre tous les cinq ans.

L'obligation de contrôle technique pour certains véhicules présentant un caractère historique est supprimé depuis le 23 février dernier. Une bonne chose pour tous les amateurs de véhicules vintage. En effet, un décret a été publié en ce sens au Journal officiel du 23 février 2017. Rappelons que jusqu’à maintenant, tous les véhicules de collection étaient soumis à contrôle technique tous les 5 ans.



Pour mémoire, on appelle véhicule de « collection », un véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; il n'est plus en production ; et il est préservé sur le plan historique et conservé et maintenu dans son état d'origine ; aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.



*véhicules légers de collection mis en circulation avant le 1er janvier 1960 et véhicules de collection dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes



Publié le Mercredi 8 Mars 2017 dans la rubrique Automobile





