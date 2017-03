Victoria Palazzo : une résidence services seniors haut de gamme à Marseille Le Groupe Réside Études a ouvert en février dernier à Marseille, Victoria Palazzo, sa toute première résidence services seniors de haut standing. En tout, 116 appartements disponibles à la location dont les superficies vont de 41 à 48 m2 pour les deux pièces. Chic et classe. Détails.

Avant d’entrer dans le détail, rappelons que de nos jours, les résidences-seniors ont le vent en poupe. Plus concrètement, elles proposent une alternative intéressante et innovante entre le vivre chez soi et une forme d’aide sur-mesure. Seniors autonomes mais seuls cohabitent souvent avec d’autres seniors plus dépendants, qui peuvent bénéficier d’un large panel de services à la personne.



La résidence Victoria Palazzo s’inscrit donc dans cette tendance mais en version « haut standing ». Elle fait partie du groupe Réside Etudes qui possède également les résidences La Girandière. Plus concrètement, cet immeuble de 116 appartements est situé au 96 rue de la République en plein cœur de Marseille. « Une adresse très convoitée au cœur du quartier historique » précise le groupe dans son communiqué.



Rappelons que cette rue au caractère haussmannien relie le Vieux-Port à la Joliette et bénéficie du renouveau d’un quartier, autant recherché pour sa situation idéale que pour sa proximité avec les commerces et les transports en commun. Des points primordiaux pour assurer le succès d’une résidence-services pour seniors.



Ces appartements aux surfaces généreuses disposent d’une cuisine, d’une salle de bain avec douche à l’italienne, et d’un parking. Bien qu’initialement meublé et prêt à vivre, le locataire peut personnaliser la décoration de son intérieur à son goût s’il le souhaite. Par ailleurs, l’ambiance de cette résidence se veut résolument haut de gamme avec un hall d’accueil dans l’esprit grand hôtel, des salons chaleureux et des coins détente.

Comme dans toutes les offres de ce type, les tarifs des logements incluent dans leur forfait de base le loyer, les charges communes, les activités collectives et la sécurité. Cette dernière étant la priorité, un médaillon connecté est fourni à chacun des résidents. Le personnel est disponible 24h/24 et 7j/7. Il peut donc intervenir immédiatement en cas de besoin.



S’ils le souhaitent, les locatairesd peuvent compléter ce forfait de base par de nombreux autres services (rendus plus accessibles par leur mutualisation). L’équipe d’encadrement propose tout au long de l’année un grand choix d’activités : gymnastique douce, accompagnement aux expositions, sortie au marché... Les résidents peuvent aussi profiter des véhicules de la résidence pour faciliter leurs déplacements ou faire appel au service conciergerie pour obtenir un chauffeur.



S’ils y sont éligibles, ils peuvent bénéficier pour leur financement de l’APA**, de l’aide au logement, d’avantages fiscaux ou légaux… Les prochaines ouvertures se feront notamment à Nice et à Marne-la-Vallée/Val d’Europe… Chaque résidence bénéficiera du même concept haut de gamme.



Victoria Palazzo de Marseille

96, rue de la République

13002 Marseille

Tél 04 84 34 01 01



