Vaccins : plus des trois-quarts de seniors sont à jour A l'occasion de la 11e édition de la Semaine européenne de la vaccination qui se tient du 23 au 29 avril 2017, le site Internet de prise de rendez-vous médicaux MonDocteur.fr, a voulu en savoir plus sur la relation qu’entretiennent les Français avec la vaccination… Des résultats qui montrent à quel point ils ont besoin d'être accompagnés dans la gestion de leurs rappels.





La catégorie la plus dans l'erreur concerne les 50-64 ans (les « jeunes seniors ») avec seulement 6% de réponses justes, suivie des 18-24 ans avec 10%. Si les personnes de 18 à 49 ans ont encore leur carnet de santé, les 50 ans et plus ne l'ont plus du tout en leur possession dans leur grande majorité (61%).



Seuls les trois-quarts (73%) des hommes possèdent encore leur carnet de santé contre plus de 81% pour les femmes. Ce qui fait plus de 23% des Français (pratiquement un quart) qui ont perdu leur carnet de santé et avec… toutes les informations concernant leur parcours de soins et l'historique de leurs vaccins !



Autre point, les hommes semblent moins au courant de leur vaccination que les femmes. En effet, toujours selon ce sondage, plus de 56% des femmes savent qu'elles sont à jour de leurs vaccins alors que les hommes ne sont que 50% ; les femmes se rendent souvent plus chez les médecins que les hommes d’une manière générale et s’occupent plus souvent des vaccins des enfants, c’est peut-être pour cela qu’elles sont mieux informées.



D’autre part, la connaissance des dates de rappel pour le vaccin DTP fait l'unanimité... dans l'erreur ! De fait, seulement 14% des femmes et 13% des hommes connaissent les dates exactes des rappels soit à partir de 25 ans, 45 ans et 65 ans puis tous les 10 ans.



« A l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Semaine de la vaccination a été lancée en Europe depuis 2005 et s'organise à présent simultanément dans plus de 200 pays dans le monde. (…) Nous appelons à une prise de conscience : se faire vacciner et se mettre à jour est primordial. Nous faisons d'ailleurs tout pour aider les médecins à améliorer la couverture vaccinale en France grâce à nos outils développés pour fluidifier l'accès aux soins » conclut Thibault Lanthier, cofondateur de MonDocteur.fr



Le rendez-vous vaccinal dès 65 ans comporte aujourd'hui 4 vaccins pour contribuer à la bonne santé des seniors :

- Prévention du tétanos, de la diphtérie et de la poliomyélite en rappel à 65 ans chez les seniors et ceux qui voyagent, conjointement ou pas, à la prévention de la coqueluche pour ceux qui sont au contact de nourrissons (stratégie cocooning),

- Prévention de la grippe chez toutes les personnes de 65 ans et plus,

- Prévention des affections à pneumocoques pour certaines catégories de patients dits à risque,

- Prévention du zona et des douleurs post-zostériennes chez les personnes de 65 à 74 ans révolus, et en rattrapage chez celles de 75 à 79 ans jusqu'au 28 février 2017.



*Méthodologie : sondage réalisé auprès de 1124 patients représentatifs de la population française et répartis sur l'ensemble du territoire, entre le 12 et 20 avril 2017. Profils : 49% de femmes, 51% d'hommes. Ages : 17% entre 18-24 ans, 36% entre 25-34 ans, 24% entre 35-49 ans, 14% entre 50-64 ans et 9% entre 65 ans et plus.



