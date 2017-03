Un profil pour deux : Pierre Richard en ligne et sur les sites de rencontres (film) Le film de Stéphane Robelin, « Un profil pour deux » sortira sur les écrans français le 12 avril prochain. Le sujet ? La fracture numérique des personnes âgées et les sites de rencontres traitée ici sur fond de comédie avec Pierre Richard, Fanny Valette et Yaniss Lespert. Quand l’humour aborde un véritable sujet de société.

De nos jours, de plus en plus de films mettent en scène des problématiques de vie liées au vieillissement : Alzheimer, placement en maison de retraite, cohabitation intergénérationnelle et même fracture numérique. C’est le cas de ce long-métrage de Stéphane Robelin qui aborde cette thématique par le biais de la comédie.



L’histoire ? Pierre (Pierre Richard) est veuf et retraité. Cela fait déjà deux ans qu’il ne sort plus et qu’il rester cloitré chez lui. Isolé du monde, il découvre les joies du surf… en ligne grâce à Alex (Yaniss Lespert), un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique.



Un jour, sur un site de rencontres, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Pierre tombe amoureux et revit ! Mais sur son profil, il a mis une photo d’Alex, le jeune homme et non la sienne. Pierre doit alors convaincre son professeur d’informatique de rencontrer Flora à sa place.



On voit déjà l’histoire, cousue de fil blanc -il faut bien le dire- se profiler. Ce n’est surement pas le scénario de l’année mais ce long-métrage est intéressant car il aborde une véritable problématique de société : celle de la fracture numérique des personnes âgées et accessoirement, celle de la présence de plus en plus importante de ces ainés sur les sites de rencontres. Sortie le 12 avril dans les salles obscures…



Publié le Lundi 6 Mars 2017 dans la rubrique Culture | Lu 116 fois







