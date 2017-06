Un plongeur japonais octogénaire rencontre le même poisson depuis 25 ans ! Voici une belle et étonnante histoire ! En effet, le plongeur octogénaire japonais Hiroyuki Arakawa s’est lié d’amitié avec un poisson (labre à tête de mouton) qu’il rencontre lors de ses plongées en mer depuis plus de 25 ans !

Avec la croissance du web, de la photo numérique et des vidéos prises par le biais des smartphones, de plus en plus d’anecdotes et de comportements animaux tout à fait étonnants se multiplient sur le web. D’ailleurs, certains médias spécialisés comme The Dodo, qui relate cette histoire, se sont très fortement développés grâce à cette tendance.



L’histoire est celle d’un plongeur octogénaire japonais, Hiroyuki Arakawa, qui possède un magasin de plongée dans la région de Tateyama (préfecture de Toyama dans la partie centrale nord du pays). Au fur et à mesure de ses nombreuses explorations sous-marines dans le parc sous-marin d’Hasama, il s’est lié d’amitié avec… un labre à tête de mouton, une espèce de poissons vivant dans les mers asiatiques, à de faibles profondeurs.



Cela fait plus de vingt-cinq que l’homme et le gros poisson se croisent régulièrement et il semblerait qu’à force, une sorte d’amitié se soit nouée entre les deux « espèces ». En effet, le labre -baptisé Yoriko- se laisse approcher, caresser et embrasser par le vieux plongeur. Une belle preuve que l’être humain et l’animal sauvage peuvent vivre ensemble et développer des sentiments dans un respect mutuel.



En l’occurrence, ceci a été rendu possible par la très longue expérience de cet homme qui a consacré sa vie aux explorations sous-marines.





Publié le Mercredi 21 Juin 2017







