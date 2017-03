USA : des soeurs jumelles de 97 ans meurent le même jour... Voici un fait divers pour le moins étonnant. Etonnant mais triste également… En effet, la presse américaine vient de relater le décès de sœurs jumelles âgées de 97 ans, qui sont mortes toutes les deux le même jour dans leur maison de Barrington au nord-est de New-York. Détails.

Il existe dans le monde, de nombreux jumeaux et jumelles âgés, qui ont passé toute leur vie ensemble sans jamais se séparer. Un phénomène qui se développe ces dernières années avec le vieillissement de la population mondiale. Il arrive toutefois un jour où malheureusement, l’un des deux disparait. C’est un drame sans commune mesure pour celui ou celle qui reste… D’ailleurs souvent, il ou elle ne vit pas très longtemps après le départ de son frère ou de sa sœur.



Mais ce qui est arrivé à ces deux jumelles est un véritable coup du sort. Le grande faucheuse a décidé de frapper à leur porte le même jour… Jean Haley et Martha Williams sont nées le même jour. Il y a 97 ans. Elles ont vécu en grande partie de leur vie ensemble en dépit des mariages et des enfants. Et sont mortes ensemble le week-end dernier, le même jour pratiquement à la même heure…



Elles étaient parties diner chez leur sœur cadette âgée de 89 ans. C’est en rentrant chez Jean que les évènements se sont enchainés. Selon le quotidien local le Providence Journal, Martha serait tombée en allant à sa voiture… Sa sœur jumelle se serait alors précipitée pour appeler les secours et serait tombée elle aussi ! Manque de chance, il fait très froid en hiver dans cette région du nord de l’Amérique.



Les deux sœurs sont donc restées à terre, l’une dans son garage ouvert et l’autre dans l’allée du jardin… A quelques mètres l’une de l’autre. Selon le premier rapport de police, les jumelles seraient mortes d’hypothermie.

Le hasard -ou le destin- est cruel parfois : ces deux sœurs inséparables nées le même jour sont finalement mortes le même jour. D’un autre côté, c’est peut-être mieux finalement.



Publié le Jeudi 9 Mars 2017







