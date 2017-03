Tu sais que tu es grand-père quand... d'Yves Durand : petit recueil à l'usage des papis Le journaliste Yves Durand, cinq fois papi, a publié aux éditions First en novembre dernier, un petit recueil en format poche qui revient sur tous les bouleversements qui déboulent dans la vie d’un grand-père avec l’arrivée des petits-enfants.

Selon l’Insee, il y a actuellement en France, quinze millions de grands-parents ! Un chiffre énorme puisque cela signifie que pratiquement un quart de la population est grand-mère ou grand-père. Toujours selon ces statistiques, on devient mamie en France, en moyenne à l’âge de 54 ans et 56 ans pour les hommes.



Or, à cet âge, il nous reste entre 25 et 30 d’espérance de vie. Ce qui signifie que l’on est grand-parent pour un bon bout de temps ! Ce petit livre de format « pocket » s’adresse plus spécifiquement aux grands-pères*. Il a paru aux éditions First en novembre 2016, dans la collection « Tu sais que… » et a été écrit par un journaliste du quotidien La Croix, Yves Durand, qui en connait un rayon sur l’art d’être grand-père puisqu’il l’est déjà cinq fois !



Ce petit livre n’a rien d’un guide du savoir être grand-père pontifiant et rébarbatif. Non, au contraire, l’auteur propose un recueil plein d’humour pour rire de tous les petits et grands bouleversements du quotidien d’un papi. « Parce qu’un petit-enfant, ça change la vie ! ». Et le journaliste de préciser hier dans le JT de France 2 : « Je pense que le grand-père d'aujourd'hui est moins patriarche, celui qui commandait toute la famille et qui régentait tout, y compris les petits-enfants ».



*A noter qu’il existe également, une version Tu sais que tu es grand-mère dans la même collection.



Publié le Mardi 21 Mars 2017







