Tokyo : un restaurant emploie des serveurs atteints d'Alzheimer

Le concept de ce restaurant éphémère du quartier de Toyosu (Tokyo) est d’employer des serveuses et serveurs atteints de la maladie d’Alzheimer. L’idée ? Les aider à s’insérer dans la vie quotidienne et aussi, inciter le grand public à mieux comprendre ces malades atteints de pathologies neurodégénératives.



L’endroit a été baptisé « Le restaurant aux nombreuses erreurs de commande ». En effet, avec ces patients comme serveurs, il arrive que le plat que vous avez commandé à l’origine, ne soit pas celui que l’on vous sert. Mais après tout, est-bien grave ? C’est d’ailleurs ce qui rend ces repas si uniques, voire même totalement décalés. Et puis cela nous apprend à être indulgent avec ces personnes et nous oblige à relativiser les choses de la vie.



A l’origine, ce restaurant éphémère ne devait rester ouvert que trois jours, mais devant l’affluence et le succès de l’opération, il devrait rouvrir en septembre prochain, le 21, à l’occasion de la Journée mondiale d’Alzheimer. Espérons que cette expérience permettra aux grands publics d’avoir un autre regard sur ces malades.