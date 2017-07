Terramie : quand le jardinage favorise le bien vieillir

Avant de présenter cette entreprise, rappelons que le jardinage « thérapeutique » ou hortithérapie est apparu à la fin du 18ème siècle aux Etats-Unis et que cette discipline est enseignée depuis 1971.... D’autres pays sont précurseurs comme l’Angleterre, le Canada, la Suisse et le Japon.



Terramie est née 2012 de la rencontre de quatre passionnés du jardin. Suite à plusieurs demandes de créations de jardins thérapeutiques, ils décident de créer une structure spécialisée dans ce domaine d’activité. Le nom est bien évidemment une contraction de Terre et Amie… La première franchise de création de jardins de vie en France voit le jour en 2013 et se développe depuis à travers l’Hexagone.



L’idée est de proposer aux maisons de retraite et établissements pour personnes âgées, la création de jardins de vie ou jardins thérapeutiques. Des lieux de rencontres, d’activités physiques et de détente qui permettent aux ainés de jardiner, d’être à l’extérieur, de marcher et de faire pousser des plantes, des fleurs ou légumes, souvent en compagnie du personnel soignant.



L’ensemble favorise bien sûr le vivre ensemble, mais oblige ces ainés à sortir de la maison de retraite, à voir le soleil, à marcher, à avoir un but dans la journée, etc. Comme le soulignent les responsables de ce concept : « pour certains patients, ressentir des choses agréables est chose rare. Dans le jardin, on goûte à la chaleur des rayons du soleil, on écoute le bruit apaisant de l'eau de la fontaine ou le chant des oiseaux, on touche les pétales d'une fleur, on hume l'odeur des végétaux, on admire la beauté d'une rose ». Bref, on se sent pleinement en vie".