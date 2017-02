Sleepbox by Stark : un nouveau dispositif pour lutter contre l'apnée du sommeil Avec ce nouveau dispositif de traitement par PPC de l’apnée du sommeil, dont le design minimaliste a été conçu par le créateur Philippe Starck, la SEFAM a pour ambition d’optimiser l'observance du traitement, d'impliquer davantage le patient dans la gestion de sa maladie et de réduire les conséquences et donc les coûts de prise en charge de cette pathologie.

Rappelons que le syndrome d’apnée du sommeil touche environ 5% de la population et est associé à de nombreuses complications et une surmortalité. Cette maladie chronique reste sous-estimée sachant que sur les 19 millions de Français qui ronflent, 20% souffriraient d’apnée du sommeil, soit environ 4 millions d’individus.



Outre la fatigue, la somnolence, la dépression et des troubles attentionnels et de mémoire, elle augmente considérablement les facteurs de risque d’HTA (hypertension artérielle) et d’AVC (accident vasculaire cérébral), de maladies coronariennes, de diabète de type 2, et d’accidents de la route.



L'optimisation de l'observance du traitement par PPC* est un enjeu majeur de la prise en charge thérapeutique du syndrome d’apnées du sommeil, tout comme le suivi de l'ensemble des comorbidités et facteurs de risque.



Mais parce que le traitement est contraignant (accoutumance au masque, à l’utilisation d’une machine plus ou moins bruyante, qui peut perturber la vie conjugale), il se heurte encore trop souvent à des difficultés d'acceptation, les malades opposant un refus d'emblée ou abandonnant progressivement leur traitement.



Dans ce contexte, la SEFAM et le créateur Philippe Starck ont imaginé la Sleepbox by Starck, un nouveau dispositif de PPC au design innovant : il s'agit en effet d'un cube très futuriste noir avec une partie transparente. A l’intérieur, un concentré de nouvelles technologies afin d'optimiser la prise en charge des patients, d'améliorer leur observance au traitement et de réduire les coûts assumés par l'Assurance Maladie.



« Notre but est d’anoblir cet appareil médical, d’en faire un produit dont nous n’aurions pas honte, dont nous pourrions presque être fiers, qui ne serait pas anxiogène au quotidien. Nous avons créé un produit au minimum, intemporel et qui n’a finalement que l’élégance de son intelligence et de sa haute technologie », commente Philippe Starck.



Au-delà de la machine, cette nouvelle « box » est aussi une offre technologique et de services associés, dotée d'un choix complet de télécommunications - Bluetooth, Wifi, GPRS - qui en font un produit unique sur le marché. L’idée est de l’insérer dans une architecture digitale complète pour un suivi global et multiparamétrique du patient.



Le dispositif recueille non seulement les données concernant les apnées et le fonctionnement de l'appareil - heures d’utilisation, index résiduel d’apnées, fuites au masque, pression, mais il peut également recueillir celles relatives à d'autres paramètres de santé du patient. « L’application SEFAM Access, disponible sur smartphone et tablette, récupère ces données et les transfère dans la base de données SEFAM, à laquelle peut accéder l'ensemble des acteurs de la prise en charge pour un meilleur suivi du patient », explique Pierrick Haan, président fondateur de la SEFAM.



Le patient reçoit ainsi chaque jour des informations sur sa maladie et son traitement : qualité de son sommeil, observance du traitement, présence de fuites au masque. Les données d'observance sont visualisables de manière simple et pédagogique, numérique ou graphique. Son indice d'apnées-hypopnées (IAH) lui est restitué sous forme d'un code couleur (vertorange-rouge) lui indiquant l'efficacité de son traitement. Des messages l'encouragent à poursuivre son traitement et/ou à être plus observant. Les professionnels de santé et les prestataires de santé à domicile (PSAD) disposent en temps réel de toute information utile leur permettant d'intervenir rapidement et uniquement en cas de besoin.



La Sleepbox facilite donc l'échange des informations entre tous les acteurs de la chaîne de soin du patient, garantit une meilleure observance du traitement et permet l'optimisation des coûts associés à sa prise en charge, en réduisant les déplacements inutiles à domicile et le nombre d'hospitalisations au strict nécessaire, en améliorant l’efficience du traitement, en diminuant le risque et le coût des complications associées à cette pathologie.



Cette Sleepbox et sa plateforme digitale associée (applications pour patients, professionnels de santé, logiciels de traitements et d’analyses des données transmises) seront disponibles sur le marché français dès l’été 2017.



*Pression Positive Continue



Publié le Jeudi 2 Février 2017









