Singapour : un programme social incite les seniors à cuisiner en groupe A Singapour, les seniors qui vivent dans les logements sociaux de cette ville-état de l’Asie du sud-est sont conviés à préparer la cuisine en se regroupant afin de ne pas souffrir de la solitude, mais surtout, pour favoriser le bon voisinage. Une excellente idée pour que les ainés puissent partager de bons moments culinaires en groupe et dans la bonne humeur.

ingapour est une ville-état d’Asie du sud-est où il fait bon vivre. Depuis des années, le gouvernement propose aux Singapouriens (mais aux Singapouriens seulement) d’acheter dans des logements sociaux (HDB) où tout est fait pour vivre bien et en famille. Précisons que les étrangers ne peuvent pas avoir accès à ces logements, sauf à la location.



Les immeubles sont refaits à neuf systématiquement, les prix sont accessibles (avec des prêts à taux zéro ou presque), des bibliothèques sont à disposition dans le voisinage, des appareils de musculation sont accessibles en bas des immeubles, de même que des magasins de proximité, des marchés et des food-courts. Les food-courts étant des espaces de restauration rapide constitués de petites échoppes qui proposent de plats locaux coutant dans les 4 euros le repas. On peut soit manger sur place, soit emporter. Midi et soir.



C’est donc au sein de ces HDB que Singapour développe la préparation de repas entre seniors. L’idée est de leur proposer de cuisiner ensemble leurs plats préférés et d’échanger leurs recettes. Sachant que le pays est constitué de nombreuses communautés (malais, indiens, chinois, etc.). Le manger sain est également enseigner à ces ainés qui préfèrent souvent leurs plats riches en sauces et fortement relevés !



Une bonne idée qui permet aux ainés de mieux se connaitre et d’éviter de rester seul à domicile à regarder la télé. Précisons que comme partout, ces personnes âgées risquent de souffrir de solitude mais tout de même moins qu’en Europe. En effet, souvent, plusieurs générations vivent dans ces grands appartements qui regroupent des familles entières. Les parents sont donc rarement isolés.



In fine, ces repas favorisent surtout le bon voisinage et le mélange des cultures. Une idée pas forcément reproductible en Europe, mais une bonne idée tout de même ! A noter que le gouvernement de ce petit pays de 7 millions d’habitants fait énormément de choses pour les seniors et le bien-vieillir sous le label Successful ageing Singapore.



Publié le Vendredi 17 Février 2017 dans la rubrique Social | Lu 96 fois







Dans la même rubrique : < > Les stéréotypes sur les ainés renforcent les effets du vieillissement Protection juridique des majeurs vulnérables : de nouveaux décrets