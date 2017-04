Singapour : coupe gratuite pour les seniors entre 10h et 11h du matin A Singapour, dans le quartier populaire de Bedok, un coiffeur du coin propose des coupes de cheveux gratuites pour les seniors de 65 ans et plus qui viennent dans son salon entre 10 et 11h. Une belle initiative pour aider les ainés au quotidien.





C’est dans ce contexte qu’est née cette idée. Un petit coiffeur du quartier de Bedok Nord, situé entre le centre-ville de Singapour et l’aéroport, propose à ses clients âgés de 65 ans et plus, de leur couper les cheveux gratuitement entre 10h et 11h du matin. Une période creuse par excellence.



Rappelons que Une coupe de cheveux, ce n’est pas grand-chose et cela peut paraitre superflu, mais pour certaines personnes âgées (hommes et femmes d’ailleurs) cela peut leur permettre de conserver l’estime d’elles-mêmes et de se sentir bien dans leur peau et donc dans leur tête. Problème, certaines y renoncent faute d’argent…C’est dans ce contexte qu’est née cette idée. Un petit coiffeur du quartier de Bedok Nord, situé entre le centre-ville de Singapour et l’aéroport, propose à ses clients âgés de 65 ans et plus, de leur couper les cheveux gratuitement entre 10h et 11h du matin. Une période creuse par excellence.Rappelons que Singapour , est une ville-état de 7 millions d’habitant située à la pointe sud de la péninsule malaysienne. Elle compte actuellement un peu plus de 10% de personnes âgées de 65 ans et plus. La plupart des ainés vivent encore au sein de leur famille. C’est la raison pour laquelle un quartier populaire comme celui de Bedok Nord propose de grands immeubles sociaux (des HDB) construits par le gouvernement pour les Singapouriens (ils peuvent accéder à la propriété grâce à des taux 0 ou presque).

Ces buildings parfaitement entretenus par le gouvernement sont toujours situés près des stations de métro ou très bien desservis par les bus. En bas de chaque grand ensemble, la population dispose d’un food-court qui propose des repas locaux très économiques et préparés sur place dans des échoppes avec micro-cuisines. Compter entre 3 et 6 euros le repas (kolo mee, laksa ou chicken rice) à consommer sur place ou à la maison, midi et soir.



Tout ceci permet à ses immenses quartiers majoritairement habités par des Singapouriens (très peu d’expatriés y vivent) de conserver une véritable « vie de village ». De nombreuses animations et réunions sont organisées afin que les gens se connaissent. Ce qui explique très certainement des actions comme celle de ce coiffeur qui prend soin de ses ainés… On y trouve aussi des piscines, des salles de sport, des bibliothèques, des commerces, etc. Et strictement aucune insécurité.



Rappelons que d’une manière générale, Singapour (qui signifie « ville du lion ») est un pays qui s’avère particulièrement soucieux du sort de ses aînés… Autant dans le domaine de la santé que sur le lieu de travail, dans la prévention, sur les routes et même dans les magasins !



Publié le Vendredi 14 Avril 2017 dans la rubrique Social | Lu 249 fois







Dans la même rubrique : < > L'avenir : les deux-tiers des Français en ont peur ! Bretagne : un taxi emmènera gratuitement les personnes âgées au bureau de vote