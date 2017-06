Semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle Le réseau LIS France (Logement Intergénérationnel et Solidaire) organise la Semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle du 19 au 23 juin 2017. En tout, cinq jours d'événements proposés par les associations membres du Réseau LIS qui vont à la rencontre du public sur leurs territoires. L’idée : mieux faire connaitre la cohabitation intergénérationnelle.

De nos jours, la situation économique des seniors vivant seuls n’est pas toujours facile… Entre solitude et petites retraites, le quotidien des anciens n’est pas rose tous les jours. De plus, l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé (paradoxalement) pose plusieurs problèmes : celui de l’angoisse de vivre seul d’une part, et les frais de logement parfois élevés pour de faibles pensions d’autre part. Surtout dans les grandes villes.



Il existe pourtant une solution ! La cohabitation ou colocation entre seniors et étudiants. Une pratique née en à Barcelone en Espagne il y a plus de dix ans, qui est ensuite arrivée en France mais qui reste encore relativement méconnue du grand public. Pour faire court, les jeunes adhèrent assez facilement, mais les ainés restent encore réticents.



Dans la pratique la cohabitation intergénérationnelle qu’est-ce que c’est ? D'un côté, on a Aurélie, 35 ans, en projet de reconversion qui a besoin d'un logement de façon temporaire ; de l'autre, on a Gisèle, une personne âgée à domicile qui a besoin, chez elle, d'une présence rassurante et sécurisante le soir et la nuit. Aurélie est prête à donner un peu de son temps et Gisèle à prêter (ou louer pour une somme modique) son toit en contrepartie.



De nos jours, de nombreuses associations permettent de mettre en relation ces personnes et de constituer des binômes, de les accompagner et de leur offrir des garanties afin que tout se passe le mieux possible. Au programme de cette « semaine » : des expositions photo, des débats, des pièces de théâtre, du cinéma-échange, des rencontres sur les marchés, etc.



Le Réseau LIS France, créé en 2006 à l'initiative de dix associations indépendantes, couvre une bonne partie du territoire français. Au-delà de valeurs partagées, ce réseau est un lieu d’échanges de pratiques, de mutualisation d’outils, de réflexions communes sur les aspect sociaux, juridiques et humains du logement intergénérationnel.



Publié le Mercredi 14 Juin 2017 dans la rubrique Intergénération | Lu 66 fois







Dans la même rubrique : < > Chez PapiMamie : cahier d'activités intergénérationnelles Montreuil lance Voisin-Âge