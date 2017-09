Science & Vie, Le guide du vin : simple et didactique

Alors que la plupart des magazines consacrent leurs pages aux produits et à leurs prix, Science & Vie a choisi une mise à jour des connaissances des amateurs. En cinquante pages et 100 questions, la plupart des sujets concernant le vin et la vigne sont abordés et les réponses proposées d’une façon claire et simple.



De l’obligation ou non des pesticides, de la multitude de cépages, de la fabrication d’un vin blanc ou d’un vin rouge, du choix entre un bordeaux ou un bourgogne, voilà une partie des sujets abordés dans ce Science & Vie Guide du Vin qui est une véritable mine d’informations à lire avant de se constituer une cave.



Joel Chassaing-Cuvillier