Article publié le 04/12/2017 à 01:00 | Lu 282 fois Salon des Thermalies 2018 : l'eau pour retrouver son capital santé En trente-cinq ans, le Salon des Thermalies s’est imposé comme « la » référence en matière de santé et du bien-être par l’eau, et révèle à chaque nouvelle édition, les tendances du secteur. En 2018, deux rendez-vous incontournables du thermalisme, de la thalassothérapie, du spa et de la balnéothérapie auront lieu du 18 au 21 janvier 2018 au Carrousel du Louvre à Paris, puis du 2 au 4 mars à la Sucrière à Lyon. Zoom sur les cures où l’eau vous permet de retrouver votre capital santé.

L'eau c’est la vie. Mais l’eau, c’est aussi un facteur essentiel pour prévenir les maux de la vie quotidienne, retrouver sa sérénité, garder la forme, rebooster l'organisme ou préserver son capital santé... De nos jours, la recherche du mieux-être est omniprésente et les centres de thalasso ont su adapter leurs techniques et leurs soins aux besoins et attentes de clients.



Thalazur Carnac : voyage Zen Bio avec Melomind

Créée en exclusivité avec la société my Brain Technologies, la cure Voyage Zen bio est une expérience unique et inédite fondée sur l’innovation Melomind d’entraînement cérébral à la relaxation. Renforcé par des soins d’hydrothérapie, des ateliers et des soins spécifiques de rééquilibrage énergétique, ce programme de cure agit positivement sur le stress directement à la source : le cerveau.



Chaque jour, les kinésithérapeutes accompagnent les curistes dans une séance d’entraînement cérébral avec le casque Melomind. Ce dernier vous entraine dans un voyage onirique visant à renforcer les capacités naturelles de gestion du stress. Ce programme exclusif à Thalazur Carnac est une solution entièrement personnalisée, guidée et accessible à tous. Melomind, permet de prendre le contrôle de ses émotions et de retrouver sérénité et bien-être du corps et de l’esprit.



Melomind un casque pour apprendre au cerveau à se détendre : les capteurs positionnés à l’arrière du casque mesurent en temps-réel l’activité électrique de votre cerveau au niveau de la région occipito-pariétale (en charge de votre relaxation). Instantanément, vos mesures cérébrales sont traduites en une musique spécialement créée par myBrain Technologies que le casque vous diffuse dans les écouteurs.



Vous savez exactement quand vous atteignez un niveau intense de relaxation car la musique varie en fonction de vous et vous indique toute amélioration d’humeur. Cela signifie qu’en maintenant la musique en « zone de calme », vous atteignez votre propre zone de calme cérébrale. En prenant conscience de ce qu’il se passe dans votre tête, vous devenez maîtres de vos émotions et êtes capables de renforcer votre cerveau contre le stress. Cette méthode active d’entraînement cérébral s’appelle le neurofeedback. Utilisée dans les plus grands hôpitaux, ses effets bénéfiques sont reconnus à travers le monde.



Cure 5 jours/6 nuits comprenant : cinq séances de Melomind, une séance d’introduction Voyage Zen (compréhension des bénéfices et fonctionnement de la solution) et un atelier de fin de cure, quatre bains hydromassants, trois douches à affusion, trois enveloppements, deux hydrojets, 1’aïchi en piscine, deux séances de yoga, deux séances de Do-In, un soin d’harmonisation entre ciel et terre, un massage Q-Chi line, un modelage visage et corps au karité, inclus l’accès libre et illimité au spa marin.

Alliance Pornic : cure oligo-Marine stimule l'énergie vitale

En apportant à l’organisme les bienfaits naturels marins, la thalasso régénère profondément et rebooste l’organisme. A Alliance Pornic, les vertus thérapeutiques de l’océan sont au cœur de la nouvelle cure oligo-marine, qui a pour objectif la reminéralisation et régénération du corps. Ce véritable concentré d’oligo éléments et de minéraux, propose des soins marins riches en algues, des ampoules de sérum de Quinton et une alimentation bio détox-marine (une recette à base d’algues à chaque repas).



Un cocktail minéral pour retrouver un nouveau soufflé d’énergie. Cette cure comprend un traitement, pendant 10 jours minimum, à base de sérum de Quinton, ampoule d'eau de mer puisée à plus de 20 mètres dans un vortex au large du Golfe de Gascogne. René Quinton (19ème siècle), figure fondatrice de la thalasso thérapie, découvre que l'eau de mer et le plasma sanguin ont la même identité qualitative. Indispensables à la vie, ils sont les « vecteurs de l'énergie » présents dans les liquides extra et intra cellulaires.



Les oligo-éléments de l'eau de mer ainsi véhiculés par le sang dans la petite puis la grande circulation, sont distribués à tous les organes qui en ont besoin : calcium sur les os, iode sur la thyroïde, magnésium et potassium sur les muscles... Ce phénomène « d'osmose » et de recharge du corps est le secret de l'efficacité des soins de thalassothérapie qui stimulent les fonctions vitales. Souhaitant décupler ces effets, Alliance Pornic propose donc une cure d’eau de mer, en prévention santé, pour apporter au corps tout ce dont il a besoin et maintenir le système immunologique en alerte.



L'Oligoscan utilisé pendant cette cure est un dispositif médical de mesure du terrain oligominéral tissulaire. Il permet en quelques minutes de connaître les carences ou excès en minéraux et la présence éventuelle de métaux lourds. Cette mesure permet une action ciblée définie par le médecin et/ou une diététicienne.



La Cure Oligo-Marine sur six jours (31 soins) comprend : un suivi médical, une visite médicale (30') pour déterminer la posologie de la cure de sérum de Quinton, une consultation diététique (45'), une séance d'Oligoscan (25'). Des soins thalasso : six bains hydromassants aux algues, six enveloppements d'algues laminaires reminéralisantes, deux douches apaisantes à affusion, deux jets pression, deux douches sous-marines, deux aérosols. Des soins Spa : un beauté gommage corps aux trois sels (20'), deux massages sous affusion (10'), six massages aux huiles reminéralisantes (20'). La pension complète est fortement conseillée afin d’assurer la continuité de la « Détox / Marine ».

Thalasso Concarneau : revitalisation du corps

Revitaliser et oxygéner notre corps, relancer la circulation des énergies des pieds à la tête, détoxifier notre organisme, libérer nos émotions… Telles sont les promesses du nouveau programme Revitalisation. Composé de soins de thalassothérapie, il comprend également de nombreux modelages. Une originalité majeure : un cours d’automassage, salvateur pour le retour à la maison.



Issue de la médecine traditionnelle japonaise, cette pratique prévient et traite les dysfonctionnements de l’organisme liés à une mauvaise circulation de l'énergie. Basée sur la stimulation des points d’acupuncture, cette technique de massage couvre tout le corps : elle le dynamise si elle est réalisée le matin ou facilite le sommeil si elle est effectuée le soir.



L’automassage est par ailleurs lié à la qualité de la respiration. Aussi, les professionnels de la thalasso ont inclus une séance d’oxygénation avec un travail sur le souffle, car mieux respirer apporte de réels bénéfices au corps et à l’esprit ! En complément, ce séjour, via un soin visage Prodige des Océans, combine l’expérience de la beauté à celle du lâcher prise.



Programme Revitalisation sur six jours (21 soins) : un gommage sucré-salé, un enveloppement detox au thé vert, deux enveloppements relaxants et reminéralisants aux trois algues, trois bains reminéralisants aux algues laminaires, deux douches à jet, un modelage énergétique, deux modelages détox ventre (50 mn), un modelage pierres chaudes (50 mn), un modelage Thaï (80 mn), un modelage crânien (25 mn), une réflexologie plantaire (50 mn), un soin visage Prodige des Océans, une séance d’oxygénation avec travail sur la respiration, deux séances de coaching vitalité, une séance d’auto-massage et une ampoule océane plasma marinhypertonique chaque jour.

Miramar la Cigale : un programme 100% healthy

Le Miramar La Cigale Hotel Thalasso & Spa propose un nouveau programme sur-mesure 100% Healthy combinant les bienfaits de l’eau de mer de la thalassothérapie aux effets bien-être de la prise en charge globale et personnalisée grâce aux Soins Dr Roche. Une grande première en thalasso, avec quatre orientations : Psychologique (apaisement mental), Ostéopathique (fluidité articulaire), Nutritionnel (santé digestive) et Physique (vitalité et équilibre).



Ce programme intègre les soins Dr Roche dans la prise en charge globale et personnalisée de chaque personne. Ces derniers, associés à un bilan nutritionnel, des soins ciblés d’hydrothérapie, des séances de Iyashi Dôme, des massages et des séances d’ostéopathie, de somato-psychopédagogie ou d’acupuncture, permettent à chacun de retrouver son capital santé, sa sérénité et un réel bien-être.



Programme 100% healthy sur 4 jours : un booster à la spiruline marine tous les matins, un entretien avec la diététicienne nutritionniste, une mesure d’impédance, un bilan oligoscan, un hammam et gommage au choix (30’), deux enveloppements (30'), deux bains hydromassants (20'), deux Iyashi Dôme (35'), deux modelages personnalisés (60’), deux soins Dr Roche (75’) et une ostéopathie ou acupuncture ou somato-psychopédagogie (60’).

Abano : fangothérapie et santé

Près de Venise, Padoue et Vérone, dans la station d'Abano, l'hôtel Metropol du Groupe GB Thermae propose un nouveau parcours de fangothérapie Santé Plus. Né de l'association de l'argile et de l'eau thermale, les propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes du Fango Thermal Mature D.O.C utilisé dans le Spa sont comparables à celles de certains médicaments sans en avoir les effets secondaires.



Les bienfaits de ce parcours sur l'appareil musculo-squelettique sont remarquables. Un cycle de boue thermale induit une augmentation des défenses antioxydantes et une action protectrice du métabolisme cellulaire. La Boue Thermale Santé Plus comprend une application de boue thermale mature sur des zones du corps définies par le médecin afin de diminuer l'inflammation de l'appareil ostéo-articulaire et musculaire.



Ce parcours est complété par un bain d'eau thermale dynamisée et additionnée d'hydro-essences afin d'en accroître les effets. La technique de massage Deep Tissue Method se concentre sur les muscles profonds et les fascias qui les entourent. Cette technique supprime les tensions en décontractant la musculature.



Fangotherapie Santé Plus, 7 nuits 6 séances : une consultation médicale et personnalisation du programme. A chaque séance : une application de boue mature (argile bio-thermale), un bain en eau thermale dynamisée et aux hydroessences, un massage Deep Tissue Method® (25') et un cours collectif d'aquagym et tisane santé.