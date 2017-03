Remèdes de nos grands-mères de Sophie Macheteau (livre) Les éditions Rustica vont publier le 20 avril prochain, Remèdes de nos grands-mères, un petit livre de 80 pages (9.95 euros) de Sophie Macheteau qui vous propose de (re)découvrir tous les petits trucs et astuces de nos ainés pour vivre mieux au quotidien.

Voici un petit livre qui devrait nous rappeler des souvenirs. Tous ces petits secrets que nous racontaient nos mamans, nos tantes ou nos grands-mères. Vous découvrirez dans cet abécédaire aussi ludique que pratique plus de 100 recettes de remèdes hérités de nos aïeules.



L’auteur, Sophie Macheteau passe en revue les petits « bobos » les plus courants de la vie quotidienne (migraines, insomnies, problèmes de peau, de cheveux…) et explique pour chacun d’eux comment se concocter un soin maison ; ce qui évite d’avoir recours aux médicaments à chaque fois que quelque chose va de travers !



Bain de bouche au clou de girofle contre les douleurs dentaires, cataplasme d’argile sur une entorse, eau de mélisse pour apaiser la nausée…, ces solutions ne datent pas d’hier, mais sont plus que jamais au goût du jour car la tradition a du bon et nous rassure !



En fin d’ouvrage, une liste des ingrédients permet de retrouver facilement ce qu’on peut faire avec les plantes, du bicarbonate de sodium, un œuf, du vinaigre… Tout ce qui se trouve a priori en permanence dans un foyer sans avoir à retourner en permanence au supermarché. L’idée étant de se débrouiller avec les choses que l’on a sous la main.



Au final, un guide très tendance qui s’inscrit dans le fameux « DIY », le do it yourself, le « faire soi-même » en anglais. Au-delà du contenu, on aime également la mise en page « rétro » qui correspond parfaitement à l’esprit de ce livre.



Publié le Mercredi 8 Mars 2017







