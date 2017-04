Publicité : si vous souhaitez déposer plainte sur un contenu... Stéréotypes sur l’âgisme, femmes objets, « allusions » douteuses... Le contenu d'une publicité vous semble inadapté voire même choquant ? Vous pouvez, en tant que particulier, réagir et déposer une plainte sur le site internet du Jury de déontologie publicitaire (JDP).





Bon à savoir : cette plainte peut concerner tout type de support et de secteur. Toutefois, pour que la plainte soit recevable, la publicité qui en fait l'objet doit avoir été diffusée sur le territoire français durant les deux derniers mois qui précèdent la réception de la plainte.



En outre, celle-ci ne doit porter que sur le contenu de la publicité (message, image, son...), qui doit par ailleurs pouvoir être identifiable ; c'est pourquoi, il vous faut, dans la mesure du possible, la joindre à la plainte.



Rappelons que l’âgisme est le fait d’avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers une personne en raison de son âge. Il s’agit d’une « pratique courante et sournoise aux effets nocifs sur la santé des personnes âgées » estime l’OMS dans son communiqué.



Pour les ainés de tous les pays, l’âgisme représente un défi à relever au quotidien ! Les anciens sont la plupart du temps ignorés en matière d’emploi (et ce dès 50 ans dans les pays industrialisés), bénéficient de services sociaux limités dans certaines parties du globe et sont l’objet de clichés récurrents et parfois dégradants dans les médias internationaux. « En outre, l’âgisme marginalise et exclut les personnes âgées au sein de leur communauté » estime l’OMS.



De nos jours, il ne faut pas se voiler la face… Le problème de l’âgisme est partout. Pour autant, de tous les préjudices, il est le moins socialement « normalisé » et aucune mesure n’est prise pour le combattre, comme c’est le cas pour le racisme ou le sexisme ! On le retrouve lorsque les médias présentent les personnes âgées comme « fragiles » et « dépendantes ».



Il influence également les décideurs (inconsciemment ou activement) par leur choix de mesures de maîtrise des coûts de préférence à des mesures d’adaptations appropriées et à des investissements dans les infrastructures et les services pour des sociétés vieillissantes. « De telles attitudes, répandues mais invisibles, entraînent une marginalisation des personnes âgées au sein de nos communautés et ont des conséquences négatives sur leur santé et leur bien-être » estime l’OMS.



