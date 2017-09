Plus de deux millions de nonagénaires au Japon Selon les derniers chiffres d’une étude nationale japonaise, les personnes âgées de 90 ans et plus s’élèvent désormais à plus de deux millions de personnes. C’est tout simplement la première fois dans l’histoire de ce pays, qu’il y a autant de nonagénaires.

On le sait, le Pays du soleil levant est le « plus vieux pays du monde ». C’est en effet, le tout premier état sur la planète qui a commencé à vieillir en masse. Et ce, depuis des années déjà. A tel point qu’aujourd’hui, le Japon préfigure ce que seront de nombreux pays dans les années à venir, autant en Europe qu’en Asie ou aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, une récente étude nationale menée au Japon indique que le nombre de personnes âgées de plus de 90 ans s’élèvent depuis la semaine dernière à 2,06 millions. Cette enquête indique également que le nombre de seniors « âgés » de plus de 65 ans est de 35,74 millions, soit 27.7% de la population totale (versus 19.7% en France).



Parmi ces seniors la grande majorité est féminine. Chiffre encore plus parlant… Le Japon enregistre 60.000 centenaires ! En grande majorité des femmes qui comme partout ailleurs dans le monde, vivent plus longtemps que les hommes.



D’ici 2035, un tiers des Japonais devraient être âgés de 65 ans et plus et 40% d’ici 2060… Dans ce contexte démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, depuis quelques années déjà, le Japon, pays féru de nouvelles technologies, a décidé de miser un maximum sur le développement des robots dans le domaine de l’aide et de l’assistance aux personnes âgées. En effet, il faut savoir que malgré cette évolution de la démographie, le pays n’est pas très enclin à favoriser l’immigration.



Publié le Mardi 19 Septembre 2017





