Playboy : sept Playmates posent des années plus tard...

On s’imagine que Playboy ne met en avant que des jeunes femmes. Certes, ce n’est pas complétement faux… Mais le magazine américain pour hommes nous a récemment surpris en demandant à sept anciennes Playmates de l’Année, qui avaient posé dans les années 80/90, de venir reposer afin de recréer leur couverture de l’époque.



L’idée vient de Cooper Hefner, le fils du fondateur de Playboy, désormais en charge de la publication. Il s’agissait de montrer que malgré l’âge et les années, ces femmes posent toujours aussi bien et n’ont rien perdu de leur charme, de leur audace et de leur sex-appeal. Bref, qu’il n’y a pas d’âge pour être belle ! Pour l’occasion, ces femmes ont également évoqué leur vie et leurs expériences pour le magazine.



Parmi elles, Kimberly Conrad 54 ans, qui fut longtemps mariée à Hugh Hefner, Lisa Mozley, 48 ans, Rénée Tenison, 49 ans ou encore, Candace Collins, 60 ans, qui a fait huit couvertures de Playboy !