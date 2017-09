Peter Hahn lance un appel à candidature pour des mannequins seniors La marque allemande de prêt-à-porter « senior » lance cette année son tout premier FashionShow qui aura lieu le 17 octobre 2017. A cette occasion, Peter Hahn va célébrer les femmes seniors en les mettant sur le devant de la scène. Dans ce contexte, la marque est à la recherche de dix mannequins seniors pour mettre en avant sa collection Automne/Hiver 2017-2018. A vos books !





Avec cette présentation, la marque souhaite valoriser l’image de ces femmes qui devront défiler dans deux tenues Peter Hahn. Ce show sera aussi l’occasion de montrer « qu’être dans la fleur de l’âge, c’est assumer pleinement sa féminité. Et quoi de mieux qu’une allure sophistiquée pour afficher son assurance ? ».



Ces dix modèles pourront venir au défilé avec un proche et repartir avec les tenues qu’elles auront portées sur le podium. Pour cette première, Peter Hahn s’installe dans un hôtel particulier, Le Molière, situé au cœur de Paris. Pour participer, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse mail



Concours ouvert à toutes, il suffit simplement pour participer d'adresser une photo en pied, ses pièces Peter Hahn favorites et les motivations de votre candidature.



Publié le Jeudi 7 Septembre 2017 dans la rubrique Divers | Lu 206 fois





