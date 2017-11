Personnes âgées et jeux vidéo : c'est bon pour le cerveau Voici une nouvelle étude américaine menée sur 2.800 ainés qui semble démontrer l’intérêt des jeux vidéo dans la prévention des démences chez les personnes âgées. Ça tombe bien puisque de plus en plus de maisons de retraite s’équipent de consoles de jeux !

Avant d’entrer dans le détail de cette étude américaine*, rappelons que depuis quelques années déjà, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans le quotidien des seniors. De fait, on commence à trouver de nombreuses consoles de jeux dans les maisons de retraite, chose impensable il y a encore une dix ans.



Et d’une manière générale, l’usage de ces consoles semble être très bénéfique à la santé des ainés. Les joueurs âgés développant, en effet, leurs capacités de concentration, de mémorisation et d’équilibre. Cette nouvelle recherche va dans le même sens… Elle a été réalisée aux USA par l’Université de Floride sur plus de 2.800 personnes âgées de 74 ans au début de cette expérience qui a tout de même duré dix ans !



Financée par les Instituts nationaux américains de la santé, cette étude indique que les jeux vidéo pourraient réduire de près d’un tiers (30%) les risques de démence chez les ainés. Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont demandé à ces joueurs seniors de pratiquer des exercices mentaux appelés « Double Décision ». Plus concrètement, il s’agissait d’identifier rapidement des objets sur un écran d’ordinateur. La complexité et la vitesse du jeu augmentaient au fur et à mesure des progrès du sujet. Ce test visait à doper la capacité de réaction et de mémorisation.



La communauté scientifique semble assez partagée sur les résultats de cette étude proprement dite, mais d’une manière générale, la plupart des chercheurs et des spécialistes du vieillissement s’accordent à dire que les jeux vidéo ont de nombreux effets positifs sur le bien vieillir. A vos manettes.

