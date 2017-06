PerformErect : une autre pilule bleue contre les soucis d'érection Le laboratoire pharmaceutique français Les 3 Chênes vient de dévoiler un nouveau produit contre les petits soucis d’érection. Baptisé PerformErect (tout un programme), cette nouvelle petite pilule bleue à base de composants naturels vise à améliorer l’ensemble de vos performances sexuelles. C’est madame qui va être contente.





Dans cet esprit, le laboratoire français Les 3 Chênes vient de dévoiler un tout nouveau produit qui vise à améliorer l’ensemble de vos performances sexuelles.



Le fait est que ces soucis, encore largement tabous pour la plupart des hommes, sont souvent vécus comme une honte, ce qui peut d’ailleurs se comprendre. Les causes de ce phénomène peuvent être nombreuses : âge, certains traitements médicamenteux, problèmes vasculaires, diabète, dérèglements hormonaux (testostérone), troubles neurologiques (neurotransmetteurs) ou encore psychologiques.



Grâce à ses 16 actifs très concentrés, cette pilule (ou plutôt gélule) s’annonce comme le « premier complexe multi-actions qui traite toutes les causes des troubles de l’érection ! ». À base d’extraits naturels, « il favorise une érection plus ferme, prolongée et des rapports plus longs ». Bref, que du bonheur.



Parmi les composants, du tribulus et du zinc qui augmentent la production de testostérone, de la vitamine B5 et du sélénium qui favorisent la production de sperme, du safran qui inhibe la recapture de la sérotonine (l’hormone du bien-être), du piment et du poivre noir, de la vitamine C, du magnésium et du ginseng qui sont réputés pour leur effet antifatigue, du guarana qui favorise la performance et l’endurance.



Naturellement ce petit coup de pouce s’adresse aux hommes qui n’ont pas besoin de prendre de médicament pour régler leurs problèmes… Mais en cas de dysfonction érectile (DE), plus connue sous le nom d’impuissance, il existe des produits très efficaces (Viagra, Cialis ou Levitra).



Posologie :

Adulte : 1 comprimé

30 à 45 minutes avant le rapport.



Boite de 4 gélules :

Prix de vente conseillé : 12,90 euros



Boite de 16 gélules :

