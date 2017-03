Paupiette : quand les seniors préparent de bons petits plats pour les étudiants Voici une idée comme on les aime. Le principe ? Permettre à des étudiants de bien manger et de manger bon chez des personnes âgées qui leur préparent la cuisine pour le déjeuner. Les plats coutent entre 4 et 7 euros. Pas de quoi se ruiner et des rencontres intergénérationnelles en perspective. A partager.

Ce site Internet est relativement nouveau (et peu connu) sur la toile puisqu’il a été lancé en février 2016 par Enora Goulard, une jeune étudiante de vingt ans, actuellement en licence en gestion d’entreprises.



A l’origine, Paupiette était circonscrit à la ville de Bordeaux, puis s’est ensuite développé sur Quimper et devrait débarquer sur Paris le mois prochain. Bref, ça prend de l’ampleur et c’est tant mieux. L’idée de base est de proposer des repas bons, sains et accessibles cuisinés par des personnes âgées pour des étudiants.



Comme de nombreux sites déjà présents sur le marché, Paupiette favorise les rencontres intergénérationnelles près de chez soi, mais cette fois-ci par le biais des déjeuners. Ce qui est nettement plus simple à promouvoir que la cohabitation par exemple.



Dans la pratique, ces sont les anciens qui préparent les repas pour les plus jeunes. Le service n’est pas gratuit, mais il reste très accessible puisqu’un plat coute entre 4 et 7 euros. Le prix d’un sandwich la plupart du temps… Paupiette permet donc aux étudiants de bien manger pour pas cher et offre aux personnes âgées un peu de compagnie pendant les repas. Bref, c’est un échange gagnant-gagnant pour tout le monde.



Le seul « bémol » est qu’il faut que les personnes âgées contactent cette plateforme en ligne. Il faut donc qu’elles soient familiarisées avec le web… Mais à part ça, l’idée est excellente.



