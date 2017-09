Ouragan Irma : l'Assurance retraite au secours des retraités sinistrés Le Conseil d'administration de la Cnav a décidé de débloquer un fonds d’un million d’euros afin de venir en aide aux retraités sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sa gestion sera confiée à la CGSS de la Guadeloupe.

A la suite des dégâts considérables causés par l’ouragan IRMA dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Cnav a mobilisé un fonds exceptionnel de soutien d'un million d'euros, pour porter secours aux nombreux retraités sinistrés et aider à répondre aux besoins les plus urgents (relogement provisoire, achat de biens de première nécessité…).



« Cette mobilisation en faveur des pensionnés de l'Assurance retraite sera gérée par la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, sous forme d’une dotation complémentaire au budget d’action sociale de la CGSS » indique le communiqué de la Cnav.



Elle sera redistribuée sous forme d’aides financières individuelles : les critères et les modalités d’attribution seront rapidement précisés par la Cnav, en lien avec la CGSS. Affaire à suivre…



A noter par ailleurs que l’acheminement de l'aide humanitaire se poursuit par voie aérienne et maritime. Actuellement, un navire de la Marine nationale fait route depuis Toulon pour rallier Saint-Martin. À bord : 116 véhicules et mille tonnes de matériel pour les travaux de reconstruction.



Pour rappel les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été dévastées par l'ouragan Irma le 6 septembre dernier ; pour le moment, le bilan est de onze morts. Le Président Macron a promis aux sinistrés une reconstruction exemplaire. Sur place, la préfecture a prolongé le couvre-feu nocturne à Saint-Martin jusqu’au 21 septembre afin d’éviter les pillages.



