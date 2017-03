Otono-me : nouvelle solution de téléassistance à domicile pour les ainés De plus en plus de solutions issues des nouvelles technologies se lancent sur le marché du maintien à domicile des personnes âgées. Un bizness en plein développement qui découle directement du vieillissement de la population française. L’une des dernières en date, Otono-me, créée par la start-up toulousaine Telegrafik.

En 2015, la start-up toulousaine Telegrafik a donc lancé Otono-me, une solution issue des nouvelles technologies qui vise à favoriser le maintien à domicile de nos ainés. « Jusqu’à présent, explique Carole Zisa-Garat, présidente de Telegrafik, la protection des personnes âgées à domicile se limitait à des systèmes de bouton d’appel d’urgence ou médaillon ».



Et de poursuivre : « il était donc nécessaire de leur proposer de nouveaux types de dispositifs leur apportant plus de sécurité et davantage de lien social. Notre ambition ? Utiliser les toutes dernières technologies de l’internet des objets afin de protéger plus efficacement ces personnes et de rassurer leurs proches aidants ».



Naturellement, cette solution n’est pas la seule sur le marché. Globalement, elle fonctionne d’ailleurs comme la plupart des produits concurrents. Dans la pratique des capteurs communicants sont installés dans le logement de la personne âgée et/ou fragile. En cas de problème, une chute ou un malaise par exemple, une alerte est automatiquement envoyée (la personne âgée n'a rien à faire) vers un plateau d’assistance, disponible 24/7, en charge de dépêcher des secours si nécessaire.



Les proches peuvent quant à eux exercer une vigilance bienveillante chez leur parent âgé grâce aux applications smartphone. Ils suivent ainsi de façon distante et discrète son activité sans rentrer dans son intimité ! C’est la plate-forme Telegrafik qui récupère les données de tout type de capteurs en temps réel et les analyse grâce à ses algorithmes d’intelligence artificielle. Les champs d’application de ces technologies sont très larges et touchent autant la téléassistance que la e-santé.



Telegrafik a été créée en 2013. Elle se positionne à la frontière de l’internet des objets et de la Silver Economie. Elle vient de réaliser une levée de fonds de plus d’un million d’euros qui devrait l’aider à se développer dans les mois et années qui viennent.



Publié le Lundi 20 Mars 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 353 fois







Dans la même rubrique : < > Inetis : un traceur de géolocalisation intelligent pour favoriser le maintien à domicile MBV se lance dans l'aide à domicile des personnes âgées