Otherwise : mutuelle collaborative pour les retraités Du nouveau dans l’univers de l’assurance senior avec l’arrivée sur le marché de l’assurance collaborative Otherwise qui s’annonce… Solidaire, responsable et transparente et « offre aux retraités la garantie de s’assurer mieux, sans se ruiner et en toute sérénité ! ». Explications.

Pendant que l’on travaille, la mutuelle est une chose et un coût dont on se préoccupe peu… Souvent payée par l’employeur et prélevée pour partie directement sur le salaire, on ne s’en rend pas trop compte. Mais une fois arrivé à la retraite, c’est n’est plus du tout la même chose. La mutuelle, il faut en régler les factures tous les mois, et ce n’est pas donné. Surtout que parfois, les couvertures sont plutôt, disons, légères !



De fait, lorsqu’il s’agit de se choisir une mutuelle une fois à la retraite, le choix s’avère complexe et la tentation est souvent forte de choisir en fonction d’un seul critère : le prix ! Une fausse bonne idée, renforcée par le développement des comparateurs d’assurance en ligne (pas toujours efficaces d’ailleurs) qui conduisent de nombreux seniors à se sous-assurer, voire à ne pas s’assurer du tout.



Un comportement qui peut s’avérer dangereux, d’autant qu’avec l’âge, ne nous voilons pas la face, les besoins en matière de santé augmentent et l’accès à des soins de qualité est primordial pour profiter de sa retraite le plus longtemps possible, mais aussi en pleine forme !



Partant du constat qu’une assurance, « c’est toujours trop cher jusqu’au jour où on en a besoin », les fondateurs d’Otherwise ont imaginé un produit associant une couverture qui se veut « optimisée » et un budget qui s’annonce « cohérent » avec les dépenses réelles des assurés.



« Nous voulons en finir avec le modèle de l’assureur qui ne serait qu’un simple payeur de factures. Nous avons vocation à proposer une large gamme de services pour nous positionner en véritable partenaire de nos assurés », souligne Raphaël Berger, le cofondateur et président d’Otherwise



Dans la pratique, Otherwise constitue des communautés d’assurés (avec un nombre limité de personnes) qui mutualisent leurs cotisations d’assurance. Il s’agit, contrairement à un produit classique, de retrouver une dimension humaine et d’échanger. Ces communautés sont animées de façon ciblée rapport à leur situation et l’assureur les accompagne en matière de prévention et les encourage à l’adoption de comportements responsables.



Au quotidien, les assurés peuvent suivre leurs dépenses en temps réel et savent à tout moment à quoi servent leurs cotisations. A la fin de l’année, l’assureur s’engage même à rembourser les cotisations non utilisées pour régler des prestations ! Les assurés peuvent récupérer jusqu’à la moitié de leurs cotisations.



