Nous les enfants de... : de petits livres parfaits pour replonger dans ses souvenirs d'époque Les éditions Wartberg publient une collection de petits livres amusants, en forme de quizz, intitulés « nous les enfants de… ». De 1938 à 1968, quatre bouquins qui permettent de replonger de vos souvenirs d’enfance de manière ludique avec une petite pointe de nostalgie. On adore.

Si vous moyens sont restreints pour les fêtes de fin d’années, voici un petit livre à 10 euros qui fera plaisir à vos proches. Il suffit de connaitre leur année –ou plus exactement- leur décennie de naissance.



L’idée est toute simple : ce livre en format vertical reprend sous forme de 80 petits quizz, toutes les « choses » qui ont marqué une décennie. Mode, histoire, science, objet, pub, chanson, etc. Tout y passe et c’est vraiment amusant.



Une belle manière de faire ressurgir des souvenirs bien enfouis, ceux de vos vingt ans, qui ne seraient probablement jamais remontés à la surface sans ce petit ouvrage. Le tout est illustré par de nombreuses photos et augmentés de textes précis et détaillés venant prolonger les bonnes réponses.



Allez, quelques exemples pour les enfants de 68 et ceux d’avant…

Pour quoi la Mère Denis faisait-elle de la publicité ?

Que disait Nounours aux enfants pour qu’ils aillent se coucher ?

Comment s’appelait la colle qui sentait l’amande ?

Qui a dit : la France a peur ?

Avec quelle chanson Marie Myriam a-t-elle remporté l’Eurovision ?

Que signifie « chienlit », le terme dont le général de Gaulle a qualifié les révoltes de 1968 ?

Publié le Jeudi 23 Novembre 2017 dans la rubrique Culture









