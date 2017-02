Noé : la nouvelle offre Groupama pour le maintien à domicile Avec le vieillissement de la population et la question du maintien à domicile des personnes âgées, le groupe d’assurance Groupama vient de lancer Noé, « la première offre globale de téléassistance couplée à un réseau social dédiée aux seniors et à leur famille ». En marge de ce lancement, l’assureur a commandé une étude à l’institut OpinionWay intitulée « Devenir le parent de ses parents ». Détails.

Les personnes ayant des parents âgés vivant à leur domicile leur apportent de l’aide régulièrement. On les appelle communément, les aidants familiaux. Ils permettent de maintenir le lien social en prenant des nouvelles de leurs proches âgés et en les accompagnant dans tous les aspects pratiques de la vie.



Toutefois, en raison de contraintes personnelles, notamment professionnels, il apparaît difficile d’être présent de manière constante auprès de ses parents… Sans compter l’étiolement des liens sociaux et familiaux mais aussi le manque de maîtrise de certaines personnes des nouvelles technologies de communication qui contribuent à renforcer l’isolement des plus âgés.



Dans ce contexte, la majorité des personnes interrogées lors de ce sondage OpinionWay pour Groupama, souhaiterai pouvoir consacrer plus de temps à leurs parents et être plus présentes à leurs côtés… Pour maintenir leurs parents âgés à domicile dans de bonnes conditions, les sondés aimeraient s’appuyer avant tout sur les autres membres de leur famille et sur des professionnels (aide-ménagères, personnel médical…).



Mais le recours aux nouvelles technologies est également perçu comme présentant de nombreux avantages, notamment pour resserrer les liens sociaux et pour prévenir ses proches en cas d’accident. D’ailleurs, près de la moitié des sondés se dit prêt à s’en équiper à l’avenir, afin de veiller au bien-être de leurs parents.



C’est dans cet esprit que Groupama vient de lancer une nouvelle offre baptisé Noé. De quoi s’agit-il exactement ? Noé, c’est une tablette, un bracelet et une application qui fonctionnent de concert. Globalement, la tablette tactile de chez Archos permet d’accéder à des fonctionnalités et des services multiples tandis que le bracelet avec détecteur automatique de chute et bouton d'alerte intégrés est relié à une plateforme d'alerte. Enfin, l’application gratuite à télécharger par les proches, permet de mieux interagir avec la tablette (appels, messages, photos, etc.) et surtout, de partager des nouvelles avec le reste de la communauté des aidants.



Comment ça marche ? Il suffit de souscrire un abonnement au prix de 29,90 euros par mois tout compris (14,95 euros après crédit d'impôt). Il faut ensuite télécharger l'application et renseigner les données de l’utilisateur et de son entourage. Puis il vous faudra choisir le lieu de livraison du matériel et enfin, paramétrer la tablette Noé et le bracelet Noé en se laissant guider. Dernier point, il convient d'inviter les proches à télécharger l'application pour faire partie de la communauté.



Dans l’absolu rien de bien nouveau, ni de révolutionnaire puisque tous ces produits et services existent déjà sur le marché. Mais là où Groupama est malin, c’est qu’il les regroupe afin d’en optimiser les utilisations.



Publié le Mercredi 15 Février 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 270 fois







Dans la même rubrique : < > Puy-de-Dôme : un show-room mobile et connecté à la rencontre des seniors Aider les autres, c'est mon métier : campagne pour promouvoir les métiers de l'aide à domicile