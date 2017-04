Montreuil lance Voisin-Âge La ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) près de Paris vient de lancer Voisin-Âge, un réseau social destiné à retisser des liens intergénérationnels entre personnes d’un même quartier. Une belle idée qui vise à mettre en relations des habitants avec leurs voisins âgés pour des relations de proximité autour de l’esprit d’entraide, de convivialité, d’amitié et de réciprocité des échanges.

Voisin-Âge c’est un peu l’esprit « village » qui existait dans le temps mais qui a quasiment disparu de nos jours dans les grandes villes et dans les quartiers. C’est dans ce contexte que depuis quelques années, ce concept a été créé et s’implante petit à petit dans les villes de France.



Dans la pratique, il s’agit d’un dispositif numérique mais aussi et surtout, d’un état d’esprit permettant de vivre une expérience de solidarité de proximité faite de rencontres, d’échanges et de partage. Participer à cette opération, c’est se donner les moyens d’agrandir son réseau de relations à l’échelle d’un quartier, mais aussi de nouer de nouvelles connaissances et de renforcer les solidarités de proximité et ce entre tous les âges. Ce qui se faisait avant le plus naturellement du monde…



Les liens qui s’établissent petit à petit entre les gens de différentes générations peuvent prendre la forme d’une rencontre, mais également d’un coup de main, d’un simple appel téléphonique ou même d’un petit mot glissé dans la boîte aux lettres. Naturellement, cela peut aller plus loin et déboucher sur une invitation lancée à pratiquer une activité en commun. Dans la « vraie vie ». Cela dépend de chacun, de ses activités, de ses envies et de ses accointances.



Ce dispositif se veut très souple. Pas d’obligation d’aucune sorte. In fine, l’objectif reste de favoriser le partage d’intérêts communs (sportifs, culturels ou de loisirs) et de faire vivre les solidarités intergénérationnelles de proximité



A Montreuil, Voisin-Âge est le fruit d’un travail entre le Service des personnes âgées de la

Ville (CLIC), Les Petits Frères des Pauvres et Malakoff Médéric, groupe spécialisé dans la protection sociale. Ce partenariat complète les actions menées par la ville en faveur du bien vieillir et des liens intergénérationnels bénéfiques à tous les habitants.



