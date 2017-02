Memocloud : coffre-fort numérique pour réduire les risques de déshérence Pas toujours facile de gérer nos identifiants et de nos mots de passe sur le web. On en possède chaque année un peu plus et dans certains cas, cela peut devenir véritablement difficile à administrer au quotidien. C’est dans ce contexte qu’a été créé le coffre-fort numérique Memocloud. Explications.

Nous avons tous un jardin secret -ou des jardins secrets numériques et virtuels. Problème cependant… Qui n'a jamais rencontré de difficultés pour se souvenir de son contenu, de son emplacement ou de la manière dont on y accède ? Qui ne s'est jamais inquiété de se le voir dérober ou pire même, de le savoir perdu au moment de le transmettre à ses héritiers ?



Cela peut paraitre quelque peu anodin, mais que nenni ! En cas de décès, ou tout simplement d'oubli, des comptes d'actifs se retrouvent alors en déshérence, c'est à dire non-revendiqués. Il faut du temps mais c’est un risque.



Il faut savoir que lorsque des comptes restent inactifs ou ne sont pas réclamés pendant une trop longue période, ils sont clôturés par les banques, les compagnies d'assurance et les organismes d'épargne salariale. Les sommes d'argent présentes sur ces comptes sont alors transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dont la mission est d'en assurer la conservation, d'en rechercher les titulaires ou héritiers et d'en gérer la restitution.



Par ailleurs, la démultiplication des sous-traitances en marque blanche fait que bien des produits financiers ne sont plus contractés auprès de votre banque (contrairement à ce que vous imaginez) mais auprès de partenaires ! Dans ce cas de figure, qui concerne la plupart de vos placements, votre banque ne dispose même pas du droit de regard sur des produits souscrits auprès d'elle. Attention, cela peut parfois devenir ubuesque !



Ainsi, le 1 janvier dernier, un an après l'entrée en vigueur de la loi Ecker relative au recensement de ces comptes, ce sont plus de 3,7 milliards qui ont été « retrouvés ». Bref, vous êtes peut-être le bénéficiaire de cet argent sans que vous le sachiez…



C’est dans cet esprit qu’a été créé MemoCloud. De quoi s’agit-il exactement ? D’un coffre-fort numérique gratuit qui permet de stocker cryptés, tous les types de documents numériques confidentiels. De vos mots de passe à vos coordonnées bancaires, l'ensemble de vos données est protégé et demeurent à l'abri. A noter qu’il existe également une version payante qui permet de gérer la ventilation de ces informations en cas d'incapacité ou de décès. C’est d’ailleurs la version payante qui possède un véritable intérêt.



Bon à savoir : la Caisse des Dépôts a ouvert récemment le site internet baptisé ciclade.fr qui permet de rechercher gratuitement les sommes issues d'assurances-vie et de comptes inactifs ayant été transférées en l'absence de réclamation et, le cas échéant, d'en permettre leur restitution.



